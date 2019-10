Un nou caz Caracal. O tânără sportivă din Galați, dată dispărută. Ultima dată a vorbit cu antrenorul ei

Un nou caz de dispariție, asemănător celui din Caracal, ia amploare la Galați. Bianca Bobu făcea parte din Naționala de Hochei a României, iar ultima dată a fost văzută în luna august 2019. De atunci, singurul cu care a mai luat legătura ar fi antrenorul acesteia, căruia fata i-ar fi spus să nu o mai caute, că nu o mai interesează nici sportul, nici familia. „Pe fundal se auzea cineva care îi comanda ce să vorbească. A sărit repede că se aude televizorul”, povestește bărbatul care a antrenat-o pe Bianca Bobu.

Căutările Biancăi Bobu au început după ce Cristian Munteanu, antrenorul fetei, a postat pe internet un mesaj. Bianca Bobu are 19 ani și este orfană, căci mama i-a murit pe când era doar un copil.

Sportiva dispărută din Galați ar fi dat primul semn de viață după un număr ascuns. Și-a sunat antrenorul cerându-i să șteargă mesajul prin care îi anunță dispariția. Bărbatul povestește că i s-a părut că o voce se aude pe fundal. Fata i-ar fi spus că este televizorul.

„M-a sunat pe 7 octombrie, practic, să mă certe că am pus acel anunț cu dispariția ei. Telefonul era dat de pe o cartelă cu număr ascuns, nu am putut sună înapoi. Pe scurt, mi-a cerut să șterg postarea și a mai afirmat că nu o mai interesează nici sportul, nici familia, vrea doar să fie lăsată în pace și să-și clădească o viață nouă. A afirmat că e în Galați, iar am sfătuit-o să se prezinte la Poliție, că să lămurească lucrurile. Pretindeam puțîn respect de la ea, dar, Doamne ferește!, poate era cu pistolul la tâmplă. Am fost sunat deja de șeful Poliției din Galați, așteptau și sesizarea de la familie pentru a deschide dosarul. Și DIICOT a intrat pe fir, dar mai multe nu va pot spune. Sper doar să fie bine”, a mai afirmat Cristian Munteanu, potrivit sursei citate.

Polițiștii din Galați și DIICOT au început căutările și au demarat o anchetă pentru a stabili ce se întâmplă cu Bianca Bobu și dacă aceasta a dispărut într-adevăr, luându-se în calcul faptul că ar fi putut ajunge pe mâinile unei rețele de traficanți.

Când autoritățile s-au mobilizat și au început căutările, pe contul personal de facebook al Biancăi a apărut un mesaj: ”Pentru cei din familia mea: sunt bine! Nu s-a întâmplat nimic cu mine, vă rog nu vă faceți griji pentru mine. Nu vreau să mai am Facebook. Și pe ceilalți din afara familiei vă rog să nu vă mai băgați e alegerea mea și atât!”.

După postarea mesajului, contul Biancăi Bobu a fost șters.

