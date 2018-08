Un motociclist ceh, de 49 de ani, a căzut în albia râului Sebeș, la Căpâlna, suferind multiple leziuni corporale. A fost transportat la spitalul din Sebeş

Marți, în zona Căpâlna, a avu loc un accident rutier pe DN 67 C. Un motociclist a pierdut controlul asupra motocicletei si a căzut în albia râului Sebeș.

Conform IPJ Alba, se pare că victima este cetățean străin și este posibil sa fie rănit grav, primind îngrijiri medicale la fața locului.

Update:

Potrivit IPJ Alba, evenimentul a avut loc pe DN 67 c, la km 133+300 de metri. Un cetățean ceh, in vârstă de 47 de ani, in timp de conducea o motocicleta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul aspra acesteia, a intrat in coliziune cu parapetul de pe marginea carosabilului după care s-a răsturnat in râul Sebes.

In urma accidentului, motociclistul a suferit mai multe leziuni corporale si a fost transportat la spitalul din Sebes.