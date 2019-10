Un gest urât pe final de mandat! Ministrul Sănătății vrea să confiște donațiile pentru Primul spital pediatric de oncologie

Deși construirea unui spital rămâne totuși o premieră la noi, în ultimele trei decenii, Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, vrea să facă un gest șocant, aflându-se pe final de mandat. Aceasta susține că donațiile care s-au făcut pentru construirea Primului de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România sunt ilegale și dorește să confiște suma impresionantă care s-a donat până acum, pentru a o trece în proprietatea statului.

Carmen Uscatu, co-președinte al Asociației Dăruiește Viață, care construiește, din donații, un spital pentru copiii bolnavi de cancer, anunță că ministrul Sănătății, Sorina Pintea, i-a spus că banii primiți ar trebui să fie dați statului.

Peste 260.000 de români și peste 1.700 de companii au donat 26 de milioane de euro pentru construirea spitalului, inclusiv trupa Metallica, care a virat suma de 250 de mii de euro în conturile Asociației Dăruiește Viață.

Cu toate acestea însă, Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, i-a spus lui Carmen Uscatu ca acesti bani ar trebui sa ajunga la bugetul de stat. Se pare că, în mijlocul acestui scandal, provocat de acest gest deloc lăudabil, avându-se la mijloc un interes atât de meschin, e implicată și Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea.

„Întâlnirea a avut loc vinerea trecută și doamna ministru a venit la această întalnire să ne spuna că noi ar fi trebuit să dam acești bani la bugetul de stat și să fie organizate licitații publice. A nu se înțelege că noi n-am organizat licitații. Noi am organizat licitații pentru fiecare contract încheiat, respectiv pentru structura spitalului, apoi pentru instalațiile spitalului, a doua parte mare a acestui proiect”, a declarat Carmen Uscatu pentru universul.net.

„Pe mine ce mă fascineaza este ca un primar (Gabriela Firea – n.r.) și înca o doamnă care se viseaza primar, respectiv doamna Pintea (Sorina Pintea, ministrul Sanatatii – n.r.), au început să organizeze atacuri la adresa spitalului care se construiește, a primului spital pentru copii care se construiește în ultimii 30 de ani. Asta este de-a dreptul fascinant.

Daca aceștia sunt primarii și viitorii primari înseamna ca societatea a luat-o rău la vale și n-aș vrea să vorbesc despre share-ul pe care doamna Firea, pe contul dumneaei personal l-a dat, pentru că deja e cunoscut și ați văzut cu toții, dar aș vrea să vorbesc despre operațiunea de intimidare pe care doamna ministru Sorina Pintea o exercită asupra noastră prin încercarea ei de a deturna fondurile donatorilor către bugetul de stat.

Dumneaei ne-a acuzat pe noi în întâlnirea pe care am avut-o vinerea trecută că este ilegal ce facem noi, că fondurile pe care le-am strâns sunt fonduri care ar fi trebuit să meargă la bugetul de stat și asta este absolut periculos. Donațiile, da. Și că ar fi trebuit supuse legii licitațiilor publice, lucruri de genul ăsta”, a declarat Uscatu.

„Doamna ministru ne-a invitat la o întalnire la Spitalul Marie Curie. Deși dumneaei este pe final de mandat și nu mai are cu ce să ajute, noi ne-am gândit totuși să ne ducem. Nu numai că nu mai are cu ce să ajute, dar nu a ajutat cu nimic în ultimii doi ani, deși noi am facut nenumărate solicitări. Deci în doi ani de mandat dumneaei nu a sprijinit cu nimic acest proiect, probabil acum, în campania dumneaei probabil de viitor primar, că asta am auzit, se visează primar acolo de unde vine (Baia Mare – n.r.), procedeaza exact ca doamna Firea.

Încearcă să blameze ceea ce a facut bun societatea civilă în ultimii 30 de ani, respectiv construiește un spital pe care statul nu a fost capabil să-l construiască.

Exercită intimidari asupra noastră, spunând că acești bani ar fi trebuit să meargă către bugetul de stat. Păi, asta e problema statului, că n-are bani sau că nu este capabil să construiască?

Întalnirea a avut loc vinerea trecută și doamna ministru a venit la această întalnire să ne spuna că noi ar fi trebuit să dam acești bani la bugetul de stat și să fie organizate licitații publice.

Noi am organizat licitații în plic închis, plicuri trimise către casa de avocatură, deschise plicurile în prezența unui avocat, ofertele fiind analizate de către o comisie întocmită din principalii noștri sponsori, care și-au trimis persoane specializate pe domeniul pentru care facem licitația.

Eu și cu Oana (Oana Gheorghiu – n.r.) nu am avut niciun vot în aceste comisii. Licitațiile au fost și filmate. Deci, noi am organizat licitații, doar că nu ne supunem legii licitațiilor publice și noi nu organizam licitație publică, dar am organizat aceste licitații.

Doar că doamna ministru ar fi vrut ca acești bani să-i înhațe dumneaei probabil și de acolo să se faca un fel de licitații de-alea care se fac la stat și care dureaza ani de zile și nu se mai întamplă nimic”, a mai spus Carmen Uscatu.