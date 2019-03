Un albaiulian, stabilit în Italia, acuză partidul lui Ponta de PLAGIAT: Sloganul Pro România=Pro Europa

Ioan Schiau este stabilit în Italia din 1993. De origine, este din Alba Iulia. În urmă cu vreo 5 ani, a înființat un grup unionist pe Facebook, numit Pro România=Pro Europa.

El este convins că Victor Ponta ”s-a inspirat” de la numele grupului său de Facebook “Pro România=Pro Europa când a creat partidul, iar acum sloganul său de campanie este “Pro România=Pro Europa!”, exact ca și numele grupului de Facebook înființat de albaiulian.

El consideră că nu este întâmplător nici faptul că, în urmă cu vreo două luni, comisarul european pentru politică regională, și numărul doi pe listele europarlamentare ale partidului, Corina Crețu, a cerut să facă parte din grup.

”Eu am un grup unionist, care se cheamă “Pro Romania=Pro Europa!”, pe Facebook, de vreo vreo 5-6 ani. Tocmai acum Ponta are numele la alegerile europarlamentare “Pro Romania=Pro Europa!”. Nu mi se pare corect. Și Corina Crețu e în grupul meu, care e de-a lui Ponta. Nu mă gândesc la tribunale, dar măcar să-și ceară scuze, să recunoască. Nu-mi convine. Nu are rost să profite un PSD-ist de ce am făcut eu. Să avem aceeași idee și eu și Ponta, nu se poate”, a declarat Ioan Schiau pentru ziarulunirea.ro.