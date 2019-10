Uleiurile presate la rece într-o gospodărie din județul Alba, căutate în toată țara pentru proprietățile lor

Un bărbat din Ocna Mureș a început cu câțiva ani în urmă o mică afacere de familie care, deocamdată, îi aduce mai multe satisfacții sufletești decât materiale. Iacob Haiduc produce în propria gospodărie, ajutat de soție și cei doi copii, uleiuri presate la rece despre care spune că au proprietăți în ameliorarea anumitor afecțiuni.

Cunoscute sub denumirea ”Ulei de Casă”, produsele care iau naștere la Ocna Mureș sunt vândute la târguri și în magazine de profil din toată țara, cererile fiind tot mai multe an de an. Ulei de rapiță, ulei din semințe prăjite și semințe crude, din germeni de porumb, in, nucă, susan, floarea soarelui, mac, măceșe, nucă, de struguri sau ulei de cânepă sunt câteva dintre produsele oferite de familia Haiduc.

Majoritatea se folosesc în salate, cele de rapiță și floarea soarelui sunt bune și la gătit, iar unele pot fi consumate și ca atare, în cantități mici, ca adjuvante în ameliorarea anumitor afecțiuni sau în tratamente cosmetice.

Spre exemplu, uleiul de nucă presat la rece este ideal pentru persoanele care suferă de hipercolesterolemie și sunt predispuse la ateroscleroză, fiind de asemenea benefic pentru persoanele care desfășoară activități intelectuale și fizice deoarece are și un efect tonic.

Uleiul de dovleac presat la rece este printre cele mai puternice vermifuge și detoxifiante naturale, fiind utilizat în trecut într-o multitudine de boli, de la cele infecțioase la cele cu substrat hormonal sau nervos. Utilizarea uleiului de dovleac din timpuri străvechi îl recomandă ca adjuvant în preîntâmpinarea și ameliorarea alergiilor, afecțiunilor gastrice, hepatice, de vezică, rinichi și prostată.

Uleiul de susan presat la rece este un ulei foarte bogat în vitamina E și complexul B, fiind extrem de benefic pentru sănătatea pielii. Susanul e recomandat și în tratamentul insomniilor sau ca aport proteic în diferite afecțiuni de nutriție. De asemenea, ajută la detoxifierea ficatului și rinichilor.

Uleiul din sâmburi de struguri este o sursă extraordinară de vitamina E, F și B5, putând fi utilizat în tratamente cosmetice datorită antioxidanților puternici pe care îi conține.

Uleiul de cânepă presat la rece și semințele din cânepă sunt considerate unele dintre cele mai sănătoase produse alimentare din lume, datorită conținutului lor ridicat de acizi grași esențiali. Oferind balanța ideală de acizi grași Omega 6 și Omega 3, uleiul de cânepă ameliorează complicațiile majore ale diabetului și atenuează efectele secundare ale chimioterapiei. Folosit pentru uz extern, uleiul de cânepă ajută la oxigenarea și hidratarea corectă a pielii, fiind util în eczeme, dermatite.

Ulieul de rapiță presat la rece este considerat a avea o mie de calități și, conform unor specialiști, este chiar mai bun decât uleiul de măsline. Acesta face parte din categoria grăsimilor sănătoase, benefice pentru organism și în special pentru sistemul cardiovascular.

Ceea ce este însă important de reținut – uleiurile presate la rece nu vindecă, ci doar pot ameliora unele boli și afecțiuni.