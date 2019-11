Transportorul blindat Piranha III C, vedeta paradei militare de la Alba Iulia

Cu ocazia paradei militare ce va avea loc pe 1 Decembrie 2019, de la ora 13.00, la Alba Iulia, participanții vor putea admira ultimul model de transportor blindat Piranha III C, vehicul de luptă blindat pe roţi intrat relativ recent în dotarea batalioanelor de infanterie din Forţele Terestre.

Piranha III C are un design deosebit, cu o protecţie balistică variabilă crescută, blindaj performant, fiind dotat cu kituri de protecţie împotriva minelor şi a armelor de nimicire în masă. Înzestrat cu o mitralieră de cal. 12,7 mm, Piranha III C poate executa cu succes misiuni în teatrele de operaţii acolo unde militarii români desfăşoară misiuni de stabilitate şi în sprijinul păcii. De altfel, după prima achiziție de Piranha III C, în 2008, România a trimis în Afganistan câteva astfel de TAB-uri.

Piranha III C are următoarele dimensiuni: lungime – 7,3 metri, lățime – 2,66 m, înălțime – 2,20 metri, gardă la sol de 0,45 m. Gata de luptă, TAB-ul cântărește 18 tone, fiind echipat cu un motor diesel Caterpillar C9 de 400 cai putere, cu 6 cilindri, transmisie ZF, automatică, cu 7+1 viteze, având o autonomie de până la 750 km. Are suspensie 8×8, 4 punți (tracțiune 8×8/4×8), independentă, față: arcuri elicoidale, spate: bare de torsiune, amortizoare telescopice hidraulice la fiecare roată.

Se poate deplasa pe suprafețe înclinate de până la 30 de grade, poate traversa drumuri cu declivități (drumuri în pantă sau rampă) de până la 60 de grade, poate urca trepte de 60 cm, iar suspensiile pe roți îi permit să traverseze terenuri denivelate cu ogașe transversale. Acesta poate dezvolta o viteză de 100 km/oră pe drumuri și 10 km/oră în apă, când este folosit ca transport amfibiu.

Este construit pentru un echipaj format din 3 militari – comandant, șofer și trăgător, putând transporta și 8 soldați. În Europa, TAB-ul Piranha III, de diferite generații, se mai găsește în dotarea armatelor din Belgia, Danemarca, Irlanda, Spania, Suedia și, bineînțeles, Elveția.