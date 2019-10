Transport ecologic la Aiud: 16 autobuze electrice, 28 de stații pentru călători și alte investiții ultramoderne cu sprijinul fondurilor Regio

Comunitatea aiudeana devine mai mobila, dar si mai ecologica! Un nou proiect REGIO a fost semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia, pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane, pe baza planurilor de mobilitate urbana durabila. Doamna Oana Badea, primarul municipiului Aiud si domnul Simion Cretu, director general ADR Centru au semnat contractul de finantare, in valoare totala de peste 10 milioane euro, pentru proiectul “Transport public ecologic in municipiul Aiud”, prin care municipalitatea va atrage circa 8,85 milioane euro din cadrul Programului REGIO 2014-2020, in vederea realizarii unor investitii extrem de importante, intre care se numara: achizitia a 16 autobuze electrice, crearea unui depou ultramodern pentru vehicule urbane, modernizarea a 28 de statii pentru calatori, achizitionarea a 50 de biciclete pentru ”bike sharing”, reabilitarea unor strazi, inclusiv crearea de spatii pietonale si construirea de noi piste de biciclete in oras.

Finantarea pentru acest proiect este acordata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, respectiv pe Prioritatea de Investitii care urmareste promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Obiectivul general al proiectului este de a creste mobilitatea urbana, astfel incat sa se bazeze pe utilizarea transportului public auto de calatori, imbunatatit si nepoluant, care sa duca la reducerea numarului de deplasari cu autoturismele proprietate personala. Aceste aspecte sunt cuprinse in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru UAT municipiul Aiud, care isi propune sa dezvolte si sa modernizeze infrastructura necesara pentru un serviciu de transport public auto de calatori durabil, atractiv si eficient.

”Acest final de an este unul foarte propice pentru locuitorii din Aiud. Avem investitii importante in infrastructura rutiera, avem atrase chiar recent fonduri europene pentru servicii sociale si educationale, dar si pentru investitii in parcuri si spatii verzi. Aiudul traieste, Aiudul se dezvolta, pentru toti oamenii sai. Avem responsabilitati, avem pregatite strategii si avem solutii. Planul de Mobilitate Urbana Durabila este documentul programatic prin care ne-am propus schimbarea modalitatii de transport a cetatenilor. Acest proiect va aduce acele conditii ecologice demne de un oras european pentru locuitori, dar si pentru cei care ne viziteaza.

Dupa finalizarea proiectului, vom trece la un transport public auto modern si nepoluant, pentru ca incurajam mobilitatea alternativa, prin achizitionarea celor 16 autobuze electrice. Acestea vor dispune de 16 statii de incarcare la depoul cel nou, vor mai fi 4 statii de incarcare autobuze pe traseu, dar si alte 2 statii de incarcare pentru automobile electrice si un sistem absolut nou de tip ”bike sharing”, dotat cu 50 biciclete. Alaturi de infiintarea traseelor pentru biciclete si noile spatii pentru pietoni, dorim sa reducem semnificativ emisiile de gaze cu efect de sera si volumul de gaze poluante, pentru cresterea calitatii vietii”, a declarat doamna Oana Badea, Primarul municipiului Aiud.

Indeplinirea obiectivului proiectului va conduce la reducerea semnificativa a gazelor cu efect de sera generate de transportul rutier atat public, in mod direct, cat si a celor generate de transportul rutier cu masina personala, fie prin cresterea numarului de persoane care vor opta pentru transportul public de calatori sau pentru un autoturism electric, fie prin cresterea numarului de utilizatori care vor opta pentru mersul cu bicicleta sau pe jos.

Valoarea totala a proiectului este de 48.238.312,37 lei (peste 10,5 milioane euro), din care 40.482.594,38 lei (aproape 8,85 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile, adica 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul provenind din contributia beneficiarului. Data limita estimata pentru finalizarea proiectului este ultima zi a anului 2021. Detalii privind obiectivele acestui proiect si activitatile desfasurate se regasesc in Fisa asociata prezentului material de presa.

”Prin aceasta initiativa, edilii aiudeni se aliniaza tendintelor moderne in amenajare si mobilitate urbana. Vorbim de o noua investitiei, semnificativa ca valoare, care se alatura, in aceasta perioada de finantare, proiectelor de reabilitare a zonelor verzi, de imbunatatire a serviciilor sociale si de crestere a calitatii actului medical in oras. Sunt fapte care subliniaza interesul acordat de municipalitatea din Aiud pentru a utiliza eficient fondurile europene alocate pentru alinierea localitatii la standardele moderne de circulatie. Iar municipiul Aiud sufera acum si datorita intarzierii in finalizarea autostrazii A10 Sebes-Turda, care ar degreva cea mare parte a traficului greu prin urbe.

Prin intermediul acestei Prioritati de Investitii din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 municipiul Aiud este printre primele orase din regiunea noastra care va investi in reabilitarea sistemului de transport public, pe baza Planului de Mobilitate Urbana Durabila, dar mai avem inca multe cereri de finantare in procesare si inca aproape 46 milioane euro fonduri nerambursabile ar putea fi atrase pentru imbunatatirea mobilitatii cetatenilor, bunurilor si serviciilor, concomitent cu reducerea emisiilor poluante.

Optimizarea transportului public urban din municipiul Aiud, prin implementarea acestor sisteme de transport inteligente, va asigura cetatenii orasului si ai localitatilor apropiate, adica mai mult de 30.000 de persoane, in calitate de potentiali calatori, ca vor beneficia de un sistem de transport modern, sigur, atractiv, nepoluant si eficient”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.