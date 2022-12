Traficul de COȘMAR dintre Alba Iulia și Micești ar putea avea un sfârșit: O stradă importantă va fi modernizată cu 5 milioane de lei

Un hotel din Alba Iulia face un APEL la unitate către toți românii din Diaspora, în contextul refuzului Austriei de a ne lăsa în Schengen: „Lăsați-i să-și îngrijească singuri bătrânii”

Reprezentanții Hotel Elisabeta, unul dintre cele mai recunoscute hoteluri din Alba Iulia, au făcut public un apel la unitate pentru toți românii din Diaspora, în actualul context politic.

„Hotel Elisabeta cheama la unitate romanii plecati la munca in Diaspora!

Cei afectati in mod direct de refuzul Austriei de a ne primi in Schengen, sunt cetatenii romani care muncesc DE VOIE SAU DE NEVOIE in statele U.E! Ei au demonstrat ca sunt o forta, au contribuit decisiv la ultimele alegeri prezidentiale. Sa nu ne lasam umiliti de Austria, Olanda si nici de alte state din U.E.

Daca nu ne vor, lasati firmele de constructii, hotelurile, restaurantele,

sa lucreze fara voi, lasati-i sa-si ingrijeasca singuri batranii, sa lucreze ei in agricultura si la alte munci grele. Faceti presiuni pe Guvernul Romaniei sa va creeze facilitati pt a va putea intoarce definitiv acasa si sa fiti retribuiti la fel ca si afara.

Va vom fi alaturi!

Familiile voastre si firmele din Romania au nevoie de voi!

Acesta trebuie sa fie protestul vostru, noi o sa protestam in felul nostru……sa nu ne mai lasam calcati in picioare!”, au scris reprezentanții Vila Elisabeta, în mediul online.