Tichete sociale de 2000 de lei pentru mamele sărace. Cum și când se vor putea acorda

Raed Arafat, îngrijorat ”că în unele mijloace de transport în comun nu se mai poartă mască”

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seară, că în România sunt relaxate măsurile mult mai mult decât în alte ţări, dar, cu toate acestea, românii nu le respectă şi au renunţat la purtarea măştii de protecţie în mijloacele de transport în comun.

”Noi am tot spus, am tot recomandat, atenţie mare la transmiterea virusului SARS-CoV-2, clar că lumea este într-o fază în care nu mai crede sau cel puţin crede că e OK situaţia. Noi vedem o creştere mare în Europa, vedem o creştere la noi, încă mai mică. Toate semnalele ştiinţifice arată că varianta Delta este mai uşor de transmis, dar persoanele vaccinate sunt mai protejate. Dacă se îmbolnăvesc, nu fac formă gravă a bolii, dar în acelaşi timp sunt studii care încă nu au concluzii finale, dar spun că este posibil ca severitatea şi ajungerea la spital şi la Terapie Intensivă este mai mare decât ce a fost în variantele anterioare. Asta ne face să concluzionăm că vaccinarea este o soluţie foarte bună şi respectarea măsurilor de sănătate publică este necesară mai departe”, a declarat Arafat, la Digi24, luni seară.

Raed Arafat a mai precizat că îl îngrijorează că românii nu mai poartă masca de protecţie în mijloacele de transport în comun.

”Poate nu aici (pe litoral – n.r.) mă îngrijorează cel mai mult, decât am văzut că în unele mijloace de transport în comun nu se mai poartă mască, vedem unii care nu mai poartă mască. Nimeni nu îndrăzneşte să le spună că regulile şi legea spune să porţi mască în spaţiile închise, inclusiv în transportul în comun. Acolo riscul este foarte mare. Şi inclusiv în locurile de muncă, în birouri, trebuie respectată regula. Noi suntem pe regula că dacă sunt 10 în birou şi sunt toţi vaccinaţi, nu mai trebuie să poarte mască. Statele Unite revine şi spune că în spaţiile închise, chiar dacă eşti vaccinat trebuie să porţi mască”, a declarat Arafat.

Secretarul de stat a mai adăugat că trebuie să fim atenţi cum gestionăm valul patru al pandemiei.

”Eu zic că va trebui să fim foarte atenţi pentru următoarea perioadă. De noi depinde cum trecem prin valul care clar că e în creştere şi cât de serios va fi”, a declarat Raed Arafat.

Arafat a anunţat că este o ”creştere clară” în ultimele zile, iar, luni, 22 de judeţe au înregistrat o creştere a numărului de cazuri, chiar dacă nu mare.

sursa: stiripesurse.ro