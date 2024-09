Tichete Rabla Plus 2025: Valoarea tichetelor ar putea fi majorată, după ce vânzările la mașinile electrice au scăzut cu 70% în luna august 2024

Reducerea tichetelor acordate în cadrul programului Rabla Plus, a dus la scăderea vânzărilor mașinilor electrice cu până la 70% în luna august față de ultima lună de vară din 2023. În acest context, Ministrul mediului, Mircea Fechet, a declarat faptul că, pentru anul 2025, se ia în calcul majorarea valorii tichetelor.

În momentul de față valoarea voucherului Rabla Plus este de aproximativ 5.000 de euro, după ce acest tichet a fost redus la jumătate, la finalul anului 2023. „Decizia de a diminua cuantumul tichetului pentru Rabla Plus este o decizie care aparține Ministerului Finanțelor Publice. Noi am propus încă de atunci o valoare superioară pragului pe care îl avem astăzi, respectiv de 5.000 euro”, a spus Mircea Fechet.

„După ce vom trage linie la sfârșitul anului și vom vedea în ce măsură diminuarea acestui voucher a afectat vânzarea de mașini electrice în România, sunt convins că pentru anul 2025 acest prag va fi ajustat în consecință”, a adăugat Mircea Fechet.

Reacția ministrului mediului vine după ce în luna august s-au vândut cu 70% mai puține mașini electrice decât în ultima lună de vară din 2023. În plus, vânzările de mașini electrice între ianuarie și august 2024 au scăzut cu 35% față de același interval din 2023.

Scăderea valorii tichetului Rabla a determinat cumpărătorii să renunțe la achiziția de mașini cu propulsie exclusiv electrică. Asta în condițiile în care mașina electrică cea mai vândută era Dacia Spring, care avea, anterior, un preț, de circa 11.000 de euro, cu tot cu Rabla Plus.

Prețul acestui model Dacia a fost scăzut simțitor pentru a contracara reducerea tichetului, însă versiunea care acum poate fi cumpărată cu aproximativ 12.000 de euro are un nivel neatractiv de dotări.

