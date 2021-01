Telekom România VINDE vechea clădire a sediului din Alba Iulia. Cere peste 500.000 de euro pentru spațiul din centrul orașului

Firma de telecomunicații Telekom România a anunțat că dorește să vândă clădirea din Municipiul Alba Iulia, situată pe Bulevardul Revoluției 1989, numărul 19, în cadrul unei licitații cu plic închis.

Potrivit anunțului făcut public de către firmă, această clădire este compusă din următoarele:

Un teren intravilan, cu o suprafață de 462 de metri pătrați, din acte și măsurători

O construcție, reprezentată de Oficiu T.C + C.T.A PC, având regim de înălțime S+P+2E, în suprafață construită la sol de 462 mp

Data limită de depunere a ofertelor este 20 ianuarie 2021, iar perioada de desfășurare a licitației are loc în intervalul 16 decembrie 2020 – 20 aprilie 2021.

Prețul de pornire la licitație este de 548 000 Euro ( scutit de TVA).

Reamintim că, anul trecut, Telekom a anunțat că se retrage cu totul din România și „averea” reprezentată de abonați și de drepturile TV va fi împărțită între RCS-RDS și Orange. Francezii preiau partea de telefonie mobilă, RDS se alege cu bucata din Telekom care ține de televiziune.

Discuțiile interne despre vânzarea activelor operatorului s-au intensificat după celebra OUG 114/2018, numită de guvern „ordonanța pe lăcomie”, care a impus, printre altele, o taxă de 3% pe cifra de afaceri.

De asemenea, ANPC a amendat compania din sectorul telecom cu 7.000 de lei pentru nereguli în ofertele de telefonie mobilă şi internet care pot crea grave prejudicii clienţilor.

Pentru mai multe detalii despre imobil și regulamentul licitației, se poate vizita site-ul www.realestate.telekom.ro sau suna la următorul număr de telefon: 0766.686.668.