Te vaccinezi doar o dată și esti protejat de COVID toată viața, indiferent de varianta coronavirus. Ce au descoperit cercetătorii niponi

O echipă de oameni de știință japonezi de la Institutul de Științe Medicale din Tokyo dezvoltă un vaccin împotriva coronavirusului care ar putea oferi oamenilor o protecție pe viață față de boala provocată de acest virus, indiferent de varianta lui. Potrivit cotidianului The Japan Times, testele clinice ale noului ser ar putea demara în 2023.

De la izbucnirea pandemiei, practic, când primele informații despre ce înseamnă acest virus SARS-CoV-2 au început să apară în spațiul public, numeroși reprezentanți ai mediului științific, dar și multe personalități din lumea medicală au emis ipoteza că omenirea ar trebui să accepte ideea că acest coronavirus nu va dispărea niciodată. Ceea ce înseamnă că, la anumite intervale de timp, va fi nevoie de un vaccin adaptat la variantele dezvoltate de virus. După modelul vaccinului gripal.

Iată că acum cercetătorii japonezi vor să facă un ser care să ofere protecție pe viață. Echipa de experți, condusă de profesorul Mitinori Kohara, și-a bazat cercetările pe un vaccin împotriva variolei dezvoltat, în secolul al XVIII-lea, de medicul britanic Edward Jenner.

Ideea oamenilor de știință japonezi este de a crea un virus variolic recombinant care să conțină proteina spike a virusului SARS-CoV-2, care provoacă COVID-19. Cercetătorii niponi consideră că această abordare ar putea duce la dezvoltarea imunității celulare împotriva coronavirusului pe tot parcursul vieții.

Experimentele pe șoareci cu folosirea virusului variolic recombinant care codifică gena gripei aviare au arătat niveluri ridicate de anticorpi care au persistat mai mult de 20 de luni. Și toți șoarecii vaccinați, care au fost infectați cu gripă aviară 20 de luni mai târziu, au reușit să supraviețuiască.

„Am lucrat la diferite tehnologii de vaccinare, cum ar fi vaccinurile cu adenovirus și cu ARN, dar preparatele care folosesc vectorul virusului variolei sunt cele mai puternice dintre toate”, a declarat Kohara pentru The Japan Times. În același timp, acest tip de vaccin, potrivit acestuia, are puține efecte secundare și nu are nevoie de metode speciale de transport și depozitare.

Producătorul japonez de medicamente Nobelpharma și-a propus ca testele clinice din faza unu și doi să fie efectuate în prima jumătate a anului 2023. Se așteaptă ca studiul să cuprindă 150-200 de participanți, inclusiv persoane care au făcut COVID-19 și care au fost vaccinați. Potrivit lui Kohara, dacă eficacitatea și siguranța vaccinului vor fi confirmate, faza finală a testelor clinice va începe imediat după aceea, iar medicamentul va ajunge pe piață abia în 2024, dacă proiectul va fi finanțat corespunzător.

sursa: dcbusiness.ro