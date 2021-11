Taxați „din greșeală”: ANAF-ul pierde procese după procese în fața contribuabililor taxați inutil

Ministrul Educației: 68% dintre şcoli, prezenţă fizică de luni. Părinții sunt responsabili pentru traseul elevilor către și de la școală

Cifrele legate de numărul de şcoli în care se va merge fizic de luni, au fost anunţate de către Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei.

„Părinții sunt responsabili pentru traseul elevilor către și de la școală. Părinții sunt responsabili pentru toate activitățile în afara școlii. Pentru tot ceea ce este în școală sunt responsabili profesorii. Pentru a asigura un mediu sigur, avem nevoie de profesori vaccinați. Profesorii sunt cea mai numeroasă categorie care s-a vaccinat. În școli avem afișată rata de vaccinare, ceea ce nu avem nici în spitale, nici în tribunale, nici într-o altă instituție publică, doar în școli. Este un exemplu pe care profesorii îl dau. (…) 68% din școlile și grădinițele României vor începe luni cu prezență fizică. Vă spun defalcat pe județe, în Dolj avem 88%, în Vâlcea și Dâmbovița – 85%, în Cluj și Constanța – 83%”, a declarat ministrul interimar al Educației la B1TV.

Sorin Cîmpeanu promite controale în școlile din toată țara pentru a verifica respectarea regulilor de protecție sanitară.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat zilele trecute că școala va începe pe data de 8 noiembrie. Sorin Cîmpeanu, a explicat, luni, 1 noiembrie, că două săptămâni de vacanță reprezintă nivelul maxim care poate fi recuperat fără a modifica programa școlară.

„Pe 8 noiembrie va începe școala! Ministrul Educației va rămâne consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze cu prezență fizică, în limita în care condițiile de protecție sanitară pot fi asigurate pentru elevi și profesori. Este un principiu de bază, un principiu de la care nu voi abdica. Vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom vedea care va fi exact modul de deschidere al școlilor în data de 8 noiembrie, având ipoteza de bază a prezenței fizice”, a spus Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, ministrul Educației a mai făcut un anunț extrem de important legat de teze: „Înțelegând dificultățile, analizând solicitările, am decis să reducem numărul de teze din acest an! La clasa a VIII-a, vom avea doar două teze, deci doar două teze de susținut cu prezență fizică. Pentru liceu, am redus numărul de teze de la patru la trei.”

Sursa: dcnews.ro