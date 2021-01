Taxa pe ambalaj, anunțată de ministrul Mediului: 50 de bani în plus pentru fiecare sticlă sau doză cu bere, apă, suc

Un proiect de Hotărâre de Guvern care va introduce o taxă pe ambalaje va fi elaborat în câteva săptămâni, a afirmat Tanczos Barna, ministrul Mediului. Scopul actului normativ este creşterea gradului de reciclare a ambalajelor.

„Taxa pe ambalaj” va avea o valoare de 50 de bani pe care o va plăti la magazin fiecare român care cumpără o sticlă sau doză de aluminiu de apă, bere şi suc, precum și pentru PET-uri. Cei 50 de bani pentru fiecare sticlă/doză vor putea fi recuperați dacă duci produsul la un aparat special de reciclat.

Your browser does not support the video tag.

„Mergeti cu PET-ul la o masinarie in care se introduce acel plastic si acel plastic are cod de identificare ca face parte din sistemul natonal de garantare si returnare”, a explicat ministrul procedura de recuperare a banilor plătiți în plus la magazin.

Functionarea propriu-zisa a sistemului mai are de asteptat insa, pana la punerea la punct a infrastructurii: aparatele unde duci produsele sa-ti recuperezi banii si pe urma reteaua de preluare a ambalajelor de la toate aceste aparate.

„Proiectul a trecut de consultarea publica, incorporam observatiile in proiectul de HG, undeva pana in primavara adoptam astfel incat pana in 2022 sa se faca investitii in automate, logistica care sa recicleze din fiecare catun”, a mai declarat ministrul Mediului.

Sursa: stiripesurse.ro