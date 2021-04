Târgurile de animale, REDESCHISE, la sfârșitul lunii mai. Anunțul senatorului Călin Matieș

La sfârșitul lunii mai, târgurile de animale vii vor fi redeschise, a anunțat în Parlament, dr. Robert Chioveanu președintele ANSVSA, arată Călin Matieș, senatorul PSD de Alba.

Redeschiderea târgurilor de animale va fi făcută cu exceptarea de la comercializare a porcilor vii, acest sector confruntându-se încă cu focare active de Pestă Porcină Africană (PPA).

Senatorul PSD, Călin Matieș anunță că a obținut de la președintele Autorității Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, promisiunea că în luna mai toate târgurile de animale vor fi deschise.

”Vă anunțam că am solicitat oficial încă din decembrie 2020, cât se poate de clar: Deschideți târgurile de animale că mor satele românești și se închid micile ferme una câte una! Am revenit apoi cu o întrebare: Când le deschideți domnilor? Am primit, în sfârșit, răspuns: avem pestă porcină africană. Poftim?! E ca și când ai întreba: este zi sau noapte? Răspuns: Afară plouă…”, a arătat senatorul într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Târgurile de animale se redeschid fără porci

Acesta spune că săptămâna aceasta l-a prins din nou pe președintele Robert Chioveanu (ANSVSA), de data aceasta de față cu mai mulți fermieri și alți oficiali ai statului român și a reușit să obțină o promisiune din partea acestuia.

”Luna mai: se vor redeschide târgurile de animale! Deocamdată fără suine (porci)! După Paști, până la sfârșitul lunii mai, președintele ANSVSA și-a luat angajamentul că va deschide târgurile de animale în toată România! Dintre cele 2 variante propuse de mine, a ales-o pe cea fără porci! Nu este cea mai fericită variantă, dar ar mai fi încă o mică victorie”, a anunțat Călin Mătieș.

În plus și președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru siguranța Alimentelor, Robert Chioveanu a afirmat că într-un scenariu optimist, târgurile de animale ar putea fi redeschise, dar numai pentru tranzacții cu bovine și ovine, nu și pentru porcine, și doar dacă până atunci nu vor mai apărea focare de boli majore. Deschiderea se va face pe județe, în funcție de situația epidemiologică din zona respectivă.

Sursa: agrointel.ro