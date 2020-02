Talentatul tenismen David Manu (TC Sun Alba Iulia) – pe podium la un important turneu Under 16

David Manu, speranța tenisului albaiulian, a reușit rezultate remarcabile la puternicul turneu național Under 16, de categoria A, Cupa TCB by Head de la Bucureșt i.

Jucătorul legitimat la TC Sun Alba Iulia va împlini 15 ani în 18 februarie și, deși a concurat la categoria superioară de vârstă, s-a clasat pe un merituos loc trei pe tabloul de simplu, jucând finala la dublu, alături de Alexandru Giurea (Petroșani, ATC Elite Tg. Jiu) – fostul său partener de dublu de la vârsta de 10 ani. În ultimul act s-a impus perechea formată de Alexandru Dumitru (TC București) și David Gheorghe (Dinamo), meci câștigat în trei seturi (4-6, 6-2, 10-3).

Interesant a fost parcursul jucătorului din Cetatea Marii Uniri pe tabloul de simplu. Cotat drept favorit nr. 5, David a repurtat trei victorii (între care una obținută împotriva nr. 2 din ierarhia națională), cedând în semifinale, după un meci epuizant, ce a durat aproximativ 3 ore, partidă pe muchie de cuțit în care oricine putea câștiga (fiecare jucător a realizat câte 99 de puncte), împotriva constănțeanului Andrei Latiș, scor 6-2, 4-6, 5-7.

*2019 – rezultate internaționale notabile

Debutul competițional al anului 2020 îl găsește pe David Manu la debutul unei noi etape de trecere la o nouă categorie de vârstă, Under 16, cu o participare onorabilă pe hard (suprafață pe care nu se poate antrena în Alba), la Campionatele Naționale de Iarnă, unde a ocupat locul 8 la simplu. Aceste rezultate sunt cu atât mai meritorii pentru tânărul junior Under 16, având în vedere că împreună cu antrenorii săi Andrei Mlendea, Lucian Nicolescu și Mircea Socaciu, a decis să-și îmbunătățească jocul, efectuând anumite schimbări, care sunt în plin proces, prin care pregătește noua etapă de juniorat ce va urma. Acest an va însemna pentru David Manu mai multe stagii de pregătire în București, participarea la cele mai importante turnee naționale, precum și turnee internaționale sub egida Tennis Europe și ITF.

Nu putem încheia fără a trece în revistă anul 2019, în a cărui primă parte David a luat startul doar la două turnee internaționale. Asta întrucât tenismenul albaiulian s-a concentrat pe examenul de admitere la liceu reușind, așa cum și-a dorit, să intre la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, cu nota 9.60, la secția matematică-informatică. După această realizare David Manu s-a dedicat iarăși “sportului alb” și reusește la Campionatul Național de vară Under 14, la Constanța, calificarea în semifinale la simplu și cucerirea titlului național la dublu, alături de Alexandru Coman.

Antrenorul federal Andrei Medrea l-a selecționat în lotul național Under 14 (format din trei “tricolori”), România clasându-se pe locul șase la European Summer Cup și poziția a 9-a la Campionatul Mondial de Juniori. Plin de încredere, David Manu a izbutit performanțe deosebite și la nivelul turneelor internaționale: a câștigat, la simplu, în Austria, la Bludenz; a jucat finala la simplu, în Slovenia, la Koper; a jucat finală la dublu, în Gran Canaria, alături de croatul Matej Dodig, finalul anului 2019 găsindu-l pe un onorant loc 60 la nivel european, la categoria Under 14.