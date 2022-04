Tablete pentru elevii Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain”, Cugir: Licitația, lansată în SEAP

Școala Gimnazială „Iosif Pervain” din Cugir a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizare echipamente privind:” Asigurarea accesului elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale „Iosif Pervain” la procesul de învățare în mediul on-line”. Valoarea totală estimată a achiziției este de 560.011,71 lei, fără TVA.

Contextul achiziționării echipamentelor IT care fac obiectul prezentei procedure de achiziție este guvernat de Ordonanța de urgenta nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării in condiții de preventive a activitatilor didactice in contextual riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2.

Desfasurarea de activitati didactice presupune o serie de masuri necesare pentru derularea in bune condiții a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice. In contextual crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapida a infecției cu coronavirus, dar si pentru a crea condițiile necesare desfășurării activitatilor didactice.

Capacitatea scăzută a părinților si a unităților de invatamant de a asigura echipamente/dispozitivele electrocnice necesare pentru desfasurarea activitatilor didactice sau îndeplinirea obligațiilor atat ale elevilor, cat si a profesorilor in ceea ce privește procesul educational in mediul online, reprezintă provocări pe care le ridica contextual pandemic pentru derularea in bune condiții a anului școlar.

Principalul beneficiu anticipat il reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul on line, in acest sens avandu-se in vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice.Astfel, orele de pregătire din timpul activitatilor didactice se vor putea desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalți elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune in pericol desfasurarea in condiții normale a tuturor activitatilor didactice necesare procesului de invatamant.

