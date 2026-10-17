Video | Supercupa României 2026 la volei feminin: Volei Alba Blaj învinsă de campioana CSO Voluntari

Supercupa României 2026 la volei feminin: Volei Alba Blaj învinsă de campioana CSO Voluntari

Vicecampioana Volei Alba Blaj a fost învinsă, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de campioana en-titre CSO Voluntari în Supercupa României la volei feminin. Echipa din Voluntari s-a impus cu 3-0 (25-21, 30-28, ).

Partida s-a disputat în „Danubius Arena” din Tulcea.

Setul secund, unul decis la mare luptă, a fost marcat de accidentarea suferită de o echipieră a Blajului, Nelmaira Váldez.

Volei Alba Blaj a ratat șansa câștigării setului amintit, după ce a ratat o minge de set.

Supercupa feminină a propus un meci de acum clasic, reeditarea confruntării din ultimii ani dintre cele două formații care au dominat voleiul românesc. În sezonul trecut, CSO Voluntari a câștigat campionatul după ce a învins-o pe Volei Alba Blaj cu 3-1 la general în finală, în vreme ce echipa din „Mica Romă” și-a adjudecat Cupa României, după o finală cu Dinamo.

Cele două echipe s-au întâlnit și în Supercupa din 2025, disputată la Blaj, când CSO Voluntari s-a impus cu 3-1. Ilfovencele au câștigat atunci trofeul pentru al doilea an consecutiv, după succesul din 2024.

Volei Alba Blaj s-a prezentat la Tulcea cu un palmares impresionant: opt titluri de campioană, șase Cupe ale României și două Supercupe, câștigate în 2021 și 2023. Clubul din Blaj a disputat, de asemenea, cinci finale europene, confirmându-și statutul de reprezentant de seamă al voleiului românesc pe plan internațional.

sursa video: Federația Română de Volei

foto: captură video TVR Sport

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