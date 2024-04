Subprefectul Corneliu Mureșan renunță la funcție pentru a candida la președinția Consiliului Județean

„E timpul unui schimb de generații, astfel încât să facem mai mult pentru Alba și mai bine pentru oameni”

Subprefectul Corneliu Mureșan a decis să își dea demisia din funcția de reprezentant al Guvernului României în județul Alba pentru a se înscrie în competiția pentru președinția Consiliului Județean. Corneliu Mureșan are 38 de ani, este de profesie jurist și va candida din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba.

„Mi-am dat demisia din funcția de subprefect și, în aceste zile, am finalizat procedurile legale prin care mi-am încheiat activitatea în cadrul Instituției Prefectului. Este un gest corect și normal deoarece am decis să candidez la alegerile din acest an pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba. Le mulțumesc tuturor angajaților prefecturii pentru colaborare și îi asigur că a fost o onoare să îi am colegi în această perioadă. În mandatul meu de subprefect, am încercat și cred că am reușit să reprezint cu profesionalism Guvernul României în județul Alba, să fiu un partener deschis pentru instituțiile deconcentrate și să fiu un sprijin pentru oamenii din toate comunitățile locale”, a spus Corneliu Mureșan.

Corneliu Mureșan va fi principalul contracandidat al actualului președinte al CJ Alba, spunând că își dorește să aibă cu acesta o dezbatere de idei și proiecte privind viziunea de dezvoltare a județului Alba.

„M-a întrebat cineva de ce vreau să candidez împotriva lui Ion Dumitrel, care este supranumit „Dumnezeul Județului Alba”. Îi asigur pe toți că sunt cât se poate de serios în această competiție electorală și cred că a venit momentul să facem schimbul de generații la Consiliul Județean. Ion Dumitrel, Teodor Atanasiu sau Eugen Popa au reprezentat fiecare o parte din istoria județului, în perioada în care au fost președinții Consiliului Județean. Însă, e timpul ca în administrația județeană să facem schimbul de generații și să construim un viitor mai bun pentru toate comunitățile din județul Alba. Sunt la vârsta la care cred că nu mai e timp de pierdut și trebuie să începem acum să dăm o nouă viziune dezvoltării județului Alba. Eu cred că pot să fac mai mult pentru Alba și mai bine pentru oameni”, a adăugat Corneliu Mureșan.

Corneliu Mureșan este născut în județul Alba, la Zlatna. De profesie jurist, Corneliu Mureșan are o experiență în administrația publică, având două mandate de consilier județean și fiind, timp de peste 2 ani, subprefect de Alba. În Consiliul Județean Alba, a luptat pentru distribuirea echitabilă și transparentă a banilor publici, pentru prețuri corecte și decente la utilitățile publice, a susținut activ dezvoltarea serviciilor medicale și construirea unei secții de radioterapie, dar și reorganizarea transportului public județean de persoane, astfel încât nicio localitate să nu rămână izolată, cum se întâmplă, din păcate, în prezent.

De asemenea, Corneliu Mureșan este și un tânăr antreprenor, care și-a construit o afacere crescută sănătos și care a condus firme private cu zeci de angajați.

„Sunt exponentul unei noi generații care vrea să construiască un viitor mai bun pentru Alba. Respectăm trecutul, dar dăm o nouă viziune viitorului. Nu candidez împotriva actualului președinte și a PNL, ci candidez pentru că oamenii din Alba au nevoie de o nouă generație și de oameni noi în politică, bine pregătiți și cu viziune. Nu mă feresc să spun că domnul Ion Dumitrel a făcut și lucruri bune în județ, dar a făcut și extrem de multe greșeli. A lăsat zeci de mii de oameni fără transport județean și izolați în comunele lor, a permis ca apa să devină un lux, la prețuri enorme, a eșuat în construirea unui sistem performant de management al deșeurilor și locuitorii din Alba plătesc cel mai mare preț la gunoi din zonă, a dat banii discreționar la prietenii din partid, iar comunitățile care aveau nevoie au fost ignorate.

Din păcate, viitorul județului Alba este cenușiu: nu există o strategie de atragere a investitorilor și pentru crearea de locuri de muncă, zona montană este ignorată și lăsată în subdezvoltare, iar traiul bun din Alba e doar în pliantele electorale, în timp ce în viața reală oamenii nu trăiesc bine. De aceea e nevoie de o schimbare de generații”, a concluzionat Corneliu Mureșan.

PSD Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI