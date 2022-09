Student Sport Alba Iulia, prima victorie pentru… Petrolul Ploiești | Astăzi, la Ighiu, meci în Cupa României, cu Sepsi

Astăzi, de la ora 16.30, pe Stadionul “Soda”, în play-off-ul Cupei României, se dispută un meci pentru istoria localității saline, CS Ocna Mureș – CSM Slatina.

Iar amfitrionii merită toate felicitările pentru parcursul din actuala ediție a competiției “KO”, una cu un nou format, ajungând la un singur joc de accederea în primele 24 de echipe din țară la acest nivel (vor urma 4 grupe a câte 6 echipe).

Oltenii au promovat în vară pe a doua scenă și se clasează pe locul al 10-lea după 7 etape. Sub comanda lui Dan Oprescu, fostul selecționer al “tricolorilor” Under 19, CSM Slatina a legat două victorii consecutive (ultima, în 17 septembrie, 1-0 în deplasare cu Metaloglobus) și este cu gândul mai mult la confruntările de pe a doua scenă (evoluează duminică, la Brașov). În această perioadă divizionara secundă a avut doi jucători convocați la loturile naționale: fundașul Ionuț Mitran (Under 20) și mijlocașul George Leață (la România Under 19, antrenor Alexandru Pelici, meci decisiv ieri cu Austria), în condițile în care apărătorul stânga Aleandru Dinu (Under 19) este accidentat.

*Dan Roman: “Deja am scris istorie”

Dan Roman (36 de ani), antrenorul jucător al gazdelor (locul 6 în Seria 9 din Liga 3), a trăit în urmă cu un deceniu (aprilie 2012) experiența unei semifinale din Cupa României Gaz Metan Mediaș – Dinamo (dublă manșă, 0-1, 2-1, “câinii” s-au calificat grație golului din deplasare).

“Pe noi prea puțin ne interesează adversarul, ce jucători va folosi. La urma urmei vorbim despre o divizionară secundă, iar simplul fapt că întâlnim o echipă din Liga 2 reprezintă foarte mult. Să trecem și de CSM Slatina, să ajungem în grupe, ar fi ceva fantastic. Băieții merită așa ceva pentru că deja am scris istorie, într-un timp atât de scurt să realizăm asemenea performante pentru noi și club. Și pentru mine, care abia mi-am început cariera, ar fi o lovitură de imagine ca antrenor”, a precizat “principalul” ocnamureșenilor, ce nu poate conta, din motive medicale, pe M. Țăranu și Al. Kiraly.