Student Sport Alba Iulia, calificare istorică într-o competiție europeană la futsal!

Student Sport Alba Iulia, formație înființată în vara anului 2019, ce a activat în eșalonul terț, și-a realizat obiectivul și a reușit o performanță deosebită, calificându-se într-o competiție europeană la futsal prin accederea în ultimul act al Cupei României.

Formația din Cetatea Marii Uniri va fi una dintre cele trei reprezentante ale țării noastre în Cupa FEF, întrecere continentală programată în luna aprilie în Italia (data și locația se pot modifica, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus). Sâmbătă, în Sala de Sport a Colegiului “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia s-a derulat prima competiție de fotbal feminin din țară, Cupa României la futsal, ediția 2019/ 2020, amânată cu un an din cauza restricțiilor, turneu ce a avut la start șase echipe, gruparea din Cetatea Marii Uniri, Luca Brașov, Școala Generală Câmpeni, Raisa Timișoara, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc și Măgura Cisnădie.

Rezultatele înregistrate: *sferturi de finală: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc- Student Sport Alba Iulia 5-6 (marcatoare Antonia Ciulea – 4 goluri, Denisa Chirilă – două), Raisa Timișoara – Școala Generală Campeni 4-0, Luca Brașov- Măgura Cisnadie 10-1; *semifinale: Raisa Timișoara- Student Sport Alba Iulia 1-6 (au înscris Antonia Ciulea – două goluri, Reghina Drăgoi, Raluca Dinescu, Maria Constantinescu, Mădălina Mârza – câte unul), Luca Brașov – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-3 (câștigatoare la seria de 7 metri dintre pierzătoarele din sferturi); *finala: Student Sport Alba Iulia – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 -3 (au punctat Antonia Ciulea și Maria Constantinescu), formația din Harghita luându-și revanșa după înfrângerea din primul joc (a cucerit trofeul, deși a înregistrat un eșec și o înfrângere, iar Student Sport a avut două succese și un meci pierdut).

La turneul din Cetatea Marii Uniri a asistat și Laura Rus, componentă a echipei naționale a României, un pilon al fotbalului feminin ce vegheaza asupra activității de la clubul albaiulian, jucătoare implicată 100 la sută în dezvoltarea acestui fenomen. Cu acest prilej, cu sprijinul primarului municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, s-a derulat, în paralel, premierea campionatului ediției 2019/2020 care nu a fost posibilă din cauza pandemiei.

“Așadar Student Sport face perfomanță: a obținut locul al treilea în Campionatul Național de Futsal, după ce tot anul trecut am promovat, pe teren, în Liga a 2-a, pe iarbă. Dacă cu 3 ani în urmă, când am început pe acest drum, abia legam două pase de emoții, acum am ajuns, cu dăruire și muncă, să ne batem pentru trofee. Dar totul este posibil până la un anumit nivel și sper să identificăm resursele financiare pentru a onora calificarea în Cupa Europeană de Futsal acolo unde echipa și-a castigat acest drept prin locul din finala Cupei Romaniei. Vreau să-i mulțumesc actualului primar Gabriel Pleșa, care ne-a fost alături încă de la început, când aceste fete erau privite «ciudat» de mulți specialiști ai fotbalului. Dânsul ne-a acordat de multe ori sprijinul, chiar dacă nu a făcut-o public, iar Student Sport Alba Iulia și toată suflarea din jurul clubului îi mulțumim din suflet că a crezut în noi. Suntem un club privat, susținut 100 la sută din banii părinților, avand doar un parteneriat de promovare cu Universitatea «1 Decembrie 1918» Alba Iulia”, a declarat profesorul Cătălin Costea, președintele Student Sport Alba Iulia, grupare ce a avut următorul efectiv: Nicoleta Adam – Raluca Dinescu, Maria Constantinescu/ cpt, Diana Stănescu, Mădălina Mârza, Antonia Ciulea, Denisa Chirilă, Reghina Drăgoi, Daiana Tolomeiu.)