Strigătul de disperare al unui polițist uitat și batjocorit de propriul Stat: „De ce suntem nesimțiți? Că ne mor colegii uciși în misiuni, înjunghiați, împușcați, sfârtecați și spintecati cu săbii, loviți animalic cu bâtele în cap? „

Un mesaj cutremurător venit din rândurile celor care asigură siguranța cetățenilor, dezvăluie, printre altele, revolta polițiștilor făță de deciziile guvernamentale recente. Între acuzații de dispreț, condiții grele de muncă și sacrificii personale, un polițist a expus într-o postare pe o pagină de socializare, adevărurile „amare” ale unei meserii care, în ciuda tuturor piedicilor, continuă să o practice.

„În atenția domnului prim-ministru, Ion-Marcel Ciolacu și domnului ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu

Pentru domnia voastră contează, probabil, mai puțin, însă vreau să mă prezint, sunt unul dintre zecile de mii de polițiști „nesimțiți”, așa cum ne-ați numit dvs. într-o emisiune tv. Sunt „nesimțit” pentru că nu mai vreau să fiu bătaia dvs. de joc.

Sunt „nesimțit” pentru că bebelușul meu nu știe că dvs. mi-ați tăiat aproximativ 1.500 de lei din salariu. El are nevoie de lapte, medicamente, scutece, ceaiuri, șamd. Și nu înțelege de ce este posibil să nu mi le mai permit pe toate, doar pentru că dvs. ați decis să ne tăiați salariile.

Probabil că dacă ar putea vorbi, aș veni cu el în fața Guvernului și l-aș pune să vă întrebe. Chiar, ce i-ați răspunde? De ce suntem „nesimțiți” și de ne urâți cu atâta patos? Poate pentru că vă lăudați pe munca noastră că suntem CEA MAI SIGURĂ ȚARĂ DIN EUROPA? Pentru că vă faceți că uitați să puneți în aplicare legile votate tot de către dvs? Tatăl meu a fost militar de carieră și a murit cu o pensie „specială” de 2.675 de lei acum 3 ani. De ce mințiți oamenii și îi instigați împotriva noastră cum că am avea pensii „speciale de pe vremea lui Ceaușescu”?

Știți foarte bine că MINȚIȚI FĂRĂ NICIUN SCRUPUL și știți foarte bine cine are pensii speciale, dvs., POLITICIENII, personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, magistrații și personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, personalul Curții de Conturi.

NOI AVEM PENSII DE SERVICIU ȘI NU FAC PARTE DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII, ci sunt plătite din bugetele ministerelor de resort, PENTRU CĂ NOI COTIZĂM LA CASA SECTORIALĂ DE PENSII, cât timp suntem în activitate, practic, în mare parte, ne cam plătim singuri pensiile.

Vreți să ne măriți vârsta de pensionare de la 65 la 70 de ani? Chiar! De ce nu le spuneți oamenilor realitatea? De ce nu le spuneți că ieșim la pensie la 65 de ani? Știți că un militar trăiește în medie 55 ani și 7 luni? Știți că tatăl meu a murit la 64 de ani?

Știți că ne mor colegi de 25-35-40 de ani? Vreți să fim egali cu cei din mediul privat. Nimic împotrivă nu avem!! Dar vrem să putem avea voie să avem al doilea job, să nu mai fim chemați de acasă din timpul liber, să putem avea voie să desfășurăm activități economice, să facem politică, să ne deplasăm unde și când vrem noi fără a cere aprobări, să participăm la mitinguri de orice fel, să scriem liber în spațiul public tot ceea ce vrem, SĂ FACEM GREVĂ.

Nu e așa că este convenabil? Noi nu avem voie să facem grevă. Nu avem voie mai nimic, iar statul nu dorește să compenseze cu nimic aceste restricții. Bine, doar pentru noi.

Pentru magistrați se poate. Se poate deconta o rezonabilă chirie de 700 de euro, se poate acorda o indemnizație de 2% din salariul BRUT pentru cei detașați în alte localități decât cele de domiciliu, se poate să nu le tăiați salariile, pentru că „le afectați independența” sau, mai degrabă, vă este teamă de ei. Pentru că unii dintre dvs. mai devreme sau mai târziu, „le treceți pragul” pe la instanțe.

Noi suntem singura categorie socio-profesională obligată să încheie un contract pe 9 ani cu statul, iar caz că ne gândim să plecăm în acești ani, plătim școlarizarea. Chiar, medicilor, inginerilor care pleacă în străinătate după ce sunt scoliți pe banii statului, de ce nu li cer banii pe școlarizare?

De ce suntem „nesimțiți”? Că ne mor colegii uciși în misiuni, înjunghiați, împușcați, sfârtecați și spintecati cu săbii, loviți animalic cu bâtele în cap? Știți oare, domnule Ciolacu, că la Târgoviște avem un fost coleg polițist care a fost lovit cu o sticlă în cap și zace ca o legumă în pat, fiind hrănit ca o plantă de către tatăl său?

Vă las fotografia lui mai jos. Și el e „nesimțit”. Și colegul înjunghiat de 40 de ori cu un cuțit pe peronul Gării din Suceava era „nesimțit”. Și colegul ucis în postul de poliție de doi hoți de lemne era tot „nesimțit”. Și colegul de la Timișoara, împușcat mortal cu un pistol era, ați ghicit, tot „nesimțit”. Toți suntem nesimțiți.

Mi-e rușine mie de rușinea dvs…Toți eroii noștri, polițiști, militari, pompieri, morți în misiuni erau pentru dvs., nu este așa, niște „nesimțiți”. Știți că tinerii absolvenți de școli de poliție și Academie își dau demisia pe capete, alegând să plece în străinătate? Și ei chiar știu să facă ceva, nu „nimic”, așa cum i-ați jignit pe toți românii plecați la muncă în străinătate..

Știți, oare, că nu se mai ocupă posturile scoase la concursuri? Știți că este o criză de personal fără precedent în Poliția Română? Nu vă mai bateți joc de securitatea oamenilor! Spuneți că pleacă oamenii la pensie prea devreme pentru le este permis. Nimic mai fals!! Oamenii pleacă pentru ați reușit să strecurați incertitudinea unei cariere, impredictibilitatea, nepotismele și bătaia de joc a resursei umane. De aceea pleacă. Chiar dacă veți face vârsta de pensionare 80 de ani, în curând nu va mai avea cine să se pensioneze, pentru că nu va mai veni nimeni să riște topoare în cap pe 4.000 „de lei.

Am tăcut 20 de ani, îndurând ce a fost mai greu, cu pasiune. Mi-am privat copiii de imprimante și calculatoare, aducându-le la muncă. Am cumpărat piese de schimb pentru mașinile de serviciu, am dormit în condiții greu de imaginat, pentru că mi-a plăcut această meserie.

Am fost ultragiat, am tras cu arma, am prins hoți, tâlhari, pedofili, violatori, am fost lovit cu pumni, sticle, picioare, am trecut prin orice poate trece un polițist. Doar șansa a făcut să mai fiu aici după 20 de ani. În încheiere, vă las un fragment de lecturat.

Un fragment din Decizia nr. 39 din 04.06.2018 a ÎCCJ. „pensiile MILITARE sunt rezultatul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și pravațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul carierei…”

P. S. Dacă vă interesează, fostul nostru coleg din fotografie, care în prezent este pur și simplu o legumă, se numește Codruț Oprea. Singura lui vină a fost că și-a făcut datoria și a fost lovit cu o sticlă în cap de un animal. Și el este un „nesimțit”.

Unul dintr-o listă lungă de polițiști de care statul uită. Semnat, un polițist „nesimțit”, a scris polițistul în mediul online.

