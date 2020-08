ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba, unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta: Program, tarife și facilități 2020

Odată cu creșterea temperaturii și relaxarea măsurilor împotriva corovirusului, a început redeschiderea a tot mai multe ștranduri și piscine din județul Alba.

Cel mai bun motiv pentru o escapadă la piscină sunt temperaturile care se apropie sau uneori depășesc 40°C. Atunci când se anunţă arşiţă în toată ţara, piscinele sunt singurele locuri pline de oameni și ne fac să trecem mai ușor zilele călduroase.

Astoria Pool Park

Astoria Pool Park este situat pe DN1, comuna Sântimbru și a devenit încă de la început un punct de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Sub mottoul „Fun happens under the sun”, Astoria Pool Park este un punct de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Centrul dispune de o piscină cu apă încălzită, un jacuzzi exterior și paturi de hidromasaj.

Clienții se pot răcori la „Water Bar”, care oferă un meniu variat de băuturi, inclusiv frozen drinks, pregătite după rețetele proprii ale locației. Complexul are inclusă o zonă pentru servirea mesei, unde se poate opta atât pentru gustări și salate, cât și pentru pizza.

Astoria Pool Park și-a deschis porțile începând cu 27 iunie.

Tarife:

Luni – vineri: 30 de lei/ persoană, inclus prosop de plajă și șezlongul.

Sâmbătă – duminică: 40 de lei/persoană, inclus prosop de plajă și șezlongul.

Clienții pot opta pentru rezervarea unui baldachin la prețul de 100 lei/ zi.

Program: luni – duminică: 9.00 – 21.00

Anul acesta, clienții sunt nevoiți să facă o rezervare pe site-ul acestora.

Ștrandul de la Zlatna

Ștrandul de la Zlatna este o recomandare potrivită pentru toți cei din împrejurimi.

Situat la iesirea din Zlatna spre Abrud pe partea stangă, lângă Stadionul ”Minaur”, ştrandul are două bazine, unul pentru adulţi şi unul pentru copii.

Vă puteți bucura aici de plaje amenajate din iarbă, nisip, grilaje din lemn semisintetic de exterior precum şi zone de plajă cu pavele pentru şezlonguri.

Ștrandul este deschis publicului din data de 30 iunie.

Tarife: luni – duminică 15 lei/adulți, 10 lei/copii sub 6 ani, șezlonguri în limita locurilor disponibile

Program: luni – duminică 10.00 – 20.00.

Ștrandul Municipal Aiud

Situat pe strada Băilor nr. 2, ştrandul din Aiud este o altă opțiune demnă de luat în considerare în cazul în care te prinde vara acasă!

Ştrandul deţine un bazin pentru adulţi, cu o adâncime de 2,5 m şi o lungime de 35 m, precum şi un bazin cu apă încălzită pentru copii.

Pentru cei care doresc, locația oferă în incintă un bar şi o terasă pentru servirea mesei, la prețuri acecsibile.

Ștrandul își va deschide porțile începând cu data de 3 iulie.

Tarife: Luni – duminică 20 lei/adulți, 15 lei/copii sub 14 ani.

Program: Luni – duminică 8.00 – 20.00.

Piscina de la Allegria Hotel Spa &Wellness

Situată la ieşirea din Alba Iulia spre Sebeş, intersecţia cu drumul spre Vinţu de Jos, piscina de la Allegria Hotel Spa & Wellness poate fi o alegere ideală pentru cei care doresc să scape de stresul şi agitaţia din oraș.

Piscina exterioară are lungimea de 26 de metri, lăţimea de 9 metri, iar adâncimea de 1,5 metri. Apa este sărată şi are temperatura de 28 de grade Celsius.

Chiar lângă piscină se află amplasat şi barul, astfel clienţii se pot răcori cu o băutură chiar din ştrand.

Anul acesta este disponibilă doar piscina din exteriorul complexului.

Piscina a fost redeschisă din data de 27 iunie.

Tarife:

Luni – vineri: 30 de lei + prosop și șezlong

Sâmbătă – Duminică: 40 de lei + prosop și șezlong

Program: zilnic 9.00 – 22.00

Pensiunea Drumul Dragostei (între Alba Iulia şi Vinţu de Jos)

Situată într-o zonă liniştită şi pitorească, la 3 km de Alba Iulia (spre Vinţu de Jos), pesiunea Drumul Dragostei are o piscină exterioară cu o lungime de 17 metri şi o adâncime de 1,6 metri.

Pe lângă spaţii de cazare, proprietatea Drumul Dragostei oferă facilităţi de echitaţie şi acces gratuit la internet Wi-Fi.

Locația dispune de posibilități de joacă pentru copii, posibilitatea de a juca tenis de masă și tenis de câmp.

Drumul Dragostei are, de asemenea, un restaurant care serveşte preparate din bucătăria românească tradiţională.

La zona de food & drinks se pot servi băuturi alcoolice și răcoritoare, precum și produse grill.

Piscina a fost deschisă începând cu data de 15 iunie.

Tarife:

luni – vineri: 20 de lei + șezlong

sâmbătă-duminică: 30 de lei + șezlong

Program:

luni – duminică: 10.00 – 20.00

Pensiunea Cerbu Arini

Departe de agitația cotidiană, la câțiva kilometri de Alba Iulia, pe direcția Sebeș, după Lancrăm, se află Pensiunea Cerbu Arini.

Cei care doresc să se ”bălăcească” și să se relaxeze în aer liber, într-o zonă liniștită cu verdeață, pot alege piscina de aici. Înconjurată de şezlonguri, măsuţe şi umbrele, duşuri şi cabine de schimb, aceasta dispune de peste 100 de locuri.

Locația dispune de un bar şi terasă cu mese rustice în vecinătatea piscinei, balansoar din lemn şi hamace pentru odihnă plăcută la umbra teilor din livadă. Fântânile arteziene şi un ochi de apă amenajat cu peşti exotici, traversabil pe un podeţ de lemn, întregesc un peisaj minunat, de relaxare şi de bunăvoie.

Pentru a ajunge cu mașina la pensiunea Cerbu Arini, mergând pe DN1, în direcția de mers Sebeș-Alba Iulia, după localitatea Lancrăm, depășiti intersecția DN1 cu drumul spre stânga către Vințu de Jos, iar la coborârea de pe podul din apropierea intersecției, părăsiți DN1 la dreapta, urmărind incdicatorul pensiunii.

Tarife:

Marți – duminică: 30 de lei/adulți, gratuit pentru copiii sub 8 ani

Program:

Marți – duminică: 09.00 – 20.00

Piscina de la Vila Steaua Nordului – Alba Iulia

Vila Steaua Nordului situată în Alba Iulia, în apropiere de Bazinul Olimpic, oferă o piscină interioară cu saună, un lounge de relaxare și o piscină exterioară cu terasă și grădină.

Accesul la internet Wi-Fi este gratuit.

Cei care aleg să se relaxeze în această locaţie pot servi şi masa. Restaurantul vilei serveşte preparate regionale tradiţionale, precum şi mâncăruri internaţionale.

Piscina de la Vila Steaua Nordului a fost deschisă din data de 26 iunie.

Tarife:

Luni – duminică: 25 de lei/adulți, 15 lei/copii

Program:

Luni – duminică: 08.00 – 19.00

Baza de Agrement Blaj

Baza de Agrement a municipiului Blaj, situată în Parcul Avram Iancu, se întinde pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi şi dispune de un ştrand pentru adulţi, trei bazine pentru copii, un gazon generos pentru plajă, vestiare, duşuri, wifi, terenuri de sport (unul de tenis pe zgură, altul sintetic pentru fotbal şi baschet), spaţii de joacă şi alimentaţie publică.

Terenurile de sport, spaţiile de joacă, gazonul generos pe care se poate face plajă, spaţiile de alimentaţie publică, internetul gratuit în sistem Wi-Fi şi instalaţia de sonorizare fac din baza de agrement o destinaţie râvnită de blăjeni şi nu numai.

Baza de agrement și-a deschis porțile publicului din data de 27 iunie.

Tarife: 15 lei/adult şi 8 lei/copiii sub 14 ani, indiferent de numărul intrărilor şi al ieşirilor în/din baza de agrement din ziua respectivă

Program: marţi – duminică 9.00 – 20.30

Complexul cu piscine din Bucerdea Grânoasă, ”La Jockson”

Ştrandul „La Jockson” este amplasat pe strada Ion Maiorescu nr. 2, în Bucerdea Grânoasă.

Ștrandul este o recomandare accesibilă pentru cei care doresc să își să se relaxeze sau să aducă un strop de răcoare şi relaxare în zilele toride de vară.

Complexul are două piscine, teren de tenis, loc de joacă pentru copii, teren de volei şi bar.

Tarife:

luni – vineri 15 lei/adulți, 10 lei/copii până la 14 ani, gratuit pentru copiii până la 3 ani.

Persoanele cu dizabilități au parte de intrare gratuită pe toată durata sezonului.

Program:

luni – duminică 10.00 – 22.00.

Complex Turistic Elegant – pe drumul Dăii, Sebeş

Departe de agitaţia din oraş vă puteţi răcori pe timpul verii la piscina cu hidromasaj de la Complex Turistic Elegant, situată pe drumul Dăii, Sebeş. Daca distractia îți face poftă de mâncare, în cadrul zonei destinată mâncărurilor puteți manca preparate fast food.

Locaţia dispune de internet Wi-Fi.

Tarife:

luni – sâmbătă: 25 de lei/adulți, 20 lei/copii

duminică: 30 de lei/adulți, 20 de lei/copii

Program: zilnic 9.00 – 19.00

Bazinele de la Complex Turistic Salonti Draşov

Complex Turistic Salonti Draşov, situat în comuna Șpring, la o distanţă de 40 km faţă de municipiul Alba Iulia şi 24 km faţă de oraşul cel mai apropiat – Sebeş, are amenajate trei piscine. Două dintre ele au apă dulce, iar una are apă dulce (fosfato-ioduroasă), benefică pentru afecţiuni ale aparatului locomotor (reumatismale degenerative, abarticulare, post-traumatice) şi pentru afecţiuni ginecologice, gastrointestinale şi hepato-biliare.

Complexul deţine şi un loc de joacă destinat copiilor, în care se găsesc tobogane, leagăne, castel gomflabil şi alte lucruri atractive pentru a ”învinge” plictiseala copiilor.

Locația beneficiază de un restaurant unde se pot servi produse tradiționale și pizza.

Iubitorii de pescuit îşi pot exersa răbdarea şi îndemânarea la deja celebrele Lacuri piscicole Salonti.

Tarife:

luni – duminică: 25 de lei/adulți, 15 lei/copii

Program: luni – duminică 8.00 – 20.00

Piscina ”Hydro” din Blaj

Piscina ”Hydro”, situată pe strada Tudor Vladimirescu, în Blaj este ca o oază în deșert.

Cei care aleg să se relaxeze la ”Hydro”, au la dispoziție mâncare gustoasă, cocktail-uri și limonade delicioase.

Locația te îmbie cu piscină, baldachine, şezlonguri, chill lounge area, terasă, beachbar, restaurant, espresso, pizza și burger.

Piscina are adâncimea cuprinsă între 1,20 şi 1,80 metri, dar are amenajată şi o mini-piscină pentru copii.

Tarife:

luni – vineri: 25 lei/adulți

sâmbătă – duminică: 40 lei/adulți

Program: luni – sâmbătă: 9:00 – 20.00

duminică: 10:00 – 20:00

Winner`s Club Ţălnar Alba Iulia (în Cetatea Alba Carolina), lângă biblioteca Batthyaneum

Piscina de la Baza Sportivă Winner’s Club Țălnar are adâncimea medie de 1,5 m, iar în cadrul acesteia este şi un bazin pentru copii cu o înălţime medie a apei de 0,6 m.

De anul acesta, cei care hotărăsc sa se relaxeze la piscină au un loc special amenajat unde pot pregăti grătare, sau își pot aduce mâncare la pachet.

Piscina s-a redeschis începând cu 26 iunie.

Tarife: luni – duminică 25 lei /persoană + 15 lei șezlong

Copiii de până la 3 ani însoțiți de părinți au acces gratuit.

Program: zilnic 10.00 – 20.00

Complexul de Agrement ”Bellavi”, în Ocna Mureş

Complexul de Agrement ”Bellavi” se află la ieşirea din Ocna Mureş spre Noşlac, cam la 6 kilometri de centrul oraşului, după Uioara de Sus.

Complexul cuprinde un lac ce se întinde pe 3 hectare, pentru iubitorii de pescuit, două piscine, una de 26×11 m şi alta de 8x4m, şi două terase.

Vă puteți bucura aici de restaurant și căbănuțe, dacă doriți să msămâneți peste noapte.

Doritorii găsesc aici un meniu ofertant la prețuri decente, bere, răcoritoare, preparare la grill și grătare.

Complexul este deschis începând cu data de 3 iulie.

Tarife: 20 de lei/adulți, 15 lei/copii, până la 15 ani; 6 lei/șezlong

Program: luni – duminică 10.00 – 20.00

Complexul ”Paradisul Transilvaniei” din Blaj

”Paradisul Transilvaniei” din Blaj, situat pe strada Horea din Blaj, nr. 43, dispune de o piscină elegantă, jacuzzi, un bazin pentru copii, un bar amenajat la marginea piscinei, dar şi un restaurant, unde se poate servi masa.

Piscina se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 250 mp, iar adâncimea este cuprinsă între 1 şi 1,60 metri.

Locaţia le stă la dispoziţie şi celor cu chef de distracţie, aici fiind organizate diverse petreceri, atât publice cât şi private.

Tarife: luni – vineri: 40 de lei/persoană, în preţ fiind inclus şi şezlongul, salteluţa şi umbreluţa

sâmbătă – duminică: 50 de lei, în preţ fiind inclus şi şezlongul, salteluţa şi umbreluţa

Program: luni – duminică 10.00 – 21.00