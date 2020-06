ȘTIREA TA| Motociclist profesionist, înfuriat de neputința autorităților de a stopa o competiție de enduro într-o arie PROTEJATĂ

Supărat pe lipsa de acțiune și inabilitatea autorităților locale de a trata un cetățean cu interes sau decență, un motociclist profesionist a scris, vizibil nemulțumit, următoarele pe contul său de pe o rețea de socializare:

,,Zilele trecute aduceam în atenția autorităților de resort dar și altor factori interesați organizarea unui concurs de motociclism hard enduro pe suprafața unor arii naturale protejate.

Printre entitățile sesizate:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu (atât Comisariatul General București cât și Comisariatul Județean Alba), Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (atât sediul central din București cât și Biroul Teritorial Alba), Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Forestieră Cluj – care are competențe în aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul silvic și Legea vânătorii, Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică Alba – printre administratorii de fond forestier din zona concursului, AJVPS Alba – în calitate de gestionar al fondului cinegetic din zona concursului.

Buun… Veți zice: nu era suficientă sesizarea GNM Alba sau a ANANP Alba? Poate. Eu însă am dorit să fac un experiment al cărui rezultat, recunosc, îl bănuiam deoarece am peste 10 ani de experiență în domeniu. Evident, concursul a avut loc exact așa cum a fost planificat, iar STATUL (ca prim responsabil) nu a reușit să întreprindă NIMIC pentru a opri o ilegalitate (am enumerat în postarea anterioară o parte din actele normative încălcate prin organizarea acestui eveniment).

Faptul că organizatorii (pe care pot să-i înțeleg până la un punct, nefăcând altceva decât să speculeze neputința autorităților statului) vor fi eventual amendați cu vreo sumă mai mare sau mai mică, nu mă încălzește deloc.

În prezent, în ariile protejate cu pricina sunt peste 100 de kilometri de traseu care au fost afectați de zeci de motoare ambalate timp de trei zile! Asta înseamnă joaca de-a protecția naturii, asta înseamnă nenumărate instituții cu nenumărați angajați pe bani publici neputincioși, neinteresați, incompetenți sau poate chiar rău-intenționați.

Aștept răspunsuri oficiale de la toate instituțiile sesizate și sunt decis să fac ce-mi stă în putință ca acest eșec național să nu rămână fără ecou. Cineva va trebui să răspundă sincer: de ce un stat nu a fost în stare să stopeze o acțiune ilegală fiind anunțat din timp și primind toate informațiile necesare pentru a lua măsurile ce se impuneau?”

Sursa foto: Lucian Macaveiu