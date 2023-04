“Start la Mișcare”, proiect LPS Alba Iulia cu cros pe “Cetate”

Vineri, 7 aprilie 2023, la ora 17.00, în organizarea Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, are loc o nouă întâlnire a Clubului de lectură „Lucian Blaga”.

Dacă vă place Jennifer A. Nielsen, sunteți așteptați și dumneavoastră, în Sala de lectură, să dezbateți împreună cu membrii clubului, care au ales ca temă de pornire romanul Noaptea despărțirii. Noaptea în care Războiul Rece ridică un zid în inima Berlinului. „Un roman istoric foarte bine construit, despre curaj, perseverență și dorința de a supraviețui. Noaptea despărțirii excelează din toate punctele de vedere”, scria, la momentul apariției, gazeta The Times Herald.

Jennifer Anne Nielsen (născută la 10 iulie 1971) este o autoare americană cunoscută în primul rând pentru lucrările de ficțiune adresate tinerilor. Acestea includ seria Ascendance, Behind Enemy Lines, The Mark of the Thief, A Night Divided și Underworld Chronicles.

Proiectul 3.18 Clubul de lectură Lucian Blaga face parte din Programul 2 Animație culturală și este un proiect al Consiliului Județean Alba și al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.