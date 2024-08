Sprijin pentru fermierii români: Despăgubiri de până la 3.000 de lei, dobânzi fixe de 1,95 % pentru credite și suspendarea plății datoriilor până în decembrie 2025

În ședința de astăzi, joi, 28 august, a Guvernului, premierul Marcel Ciolacu și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, au abordat subiectul referitor la sprijinul pentru fermierii români, în contextul secetei care a afectat România.

„Așa cum am stabilit cu domnul ministru al agriculturii, Florin Barbu, suntem gata să aducem în guvern măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de seceta severă din acest an şi îl rog pe domnul ministru să ne prezinte aceste soluții pe care le aprobăm în următoarele ședințe de guvern” a declarat premierul Marcel Ciolacu.

„Patru măsuri pentru fermierii români. Așa cum am stabilit, am elaborat mai multe acte normative prin care venim cu măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de seceta severă din acest an. Toate aceste acte vor fi aduse spre adoptare în următoarele ședințe de guvern” a spus și ministrul Barbu.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că, în prima etapă, au avut loc discuții cu mediul bancar și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a găsi o soluție convenită privind prima măsură: crearea unui mecanism destinat asigurării contra secetei pentru o suprafață agricolă de 7 milioane de hectare, acoperind atât culturi de toamnă, cât și de primăvară. Acest mecanism a fost considerat necesar pentru a sprijini fermierii care se confruntă anual cu secete severe.

Se preconizează că, prin acest sistem, se va oferi o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar, ceea ce, conform discuțiilor avute cu instituțiile bancare, ar putea facilita deblocarea creditării pentru fermierii români. Fondurile pentru acest mecanism vor proveni parțial din contribuția de 3% din subvenția plătită de fermieri, completată cu aproximativ 17 milioane de euro anual din partea Uniunii Europene, din fondul de risc, și cu o contribuție suplimentară de la bugetul de stat. De asemenea, s-au purtat discuții cu Eximbank Asigurări, care și-a exprimat dorința de a se implica în gestionarea acestui mecanism.

Gradul de garantare pentru FGCR crește la 100%

În ceea ce privește a doua măsură, ministrul a menționat că se aduce o completare solicitată de fermieri la măsura „Creditul fermierului”, care oferă o dobândă fixă de 1,95%. Astfel, gradul de garantare de către Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) va fi crescut la 100% din fondurile puse la dispoziția Ministerului Agriculturii, pentru a sprijini afacerile din agricultură și producția românească.

De asemenea, creditul va putea fi utilizat și pentru rambursarea ratelor aferente anilor 2023-2024, pentru a ușura presiunea financiară asupra fermierilor în acest an dificil. Fermierii cu credite restante, conform bazei de date a Centrului Riscului de Credit, vor putea beneficia de această formă de creditare, cu condiția de a deține un proces-verbal de constatare a calamităților pentru anul în curs.

Se va suspenda plata creditelor cu o dobândă mai mare de 2% plus ROBOR

Schema bugetului de ajutor de stat va fi majorată de la 1,4 miliarde la 1,8 miliarde lei, fără a afecta deficitul bugetar. În plus, pentru fermierii care au un proces-verbal de calamitate pentru anii 2023-2024, se va suspenda de drept plata creditelor cu o dobândă mai mare de 2% plus ROBOR, a ratelor restante, precum și a dobânzilor și comisioanelor scadente.

Ministrul Barbu a anunțat că suspendarea plății datoriilor se va aplica până la 31 decembrie 2025. În aceeași perioadă, vor fi suspendate și operațiunile de executare silită pentru datoriile către instituțiile bancare, instituțiile financiare nebancare (IFN-uri), furnizorii de utilități, precum și pentru furnizorii sau distribuitorii de inputuri. Această măsură a fost concepută pentru a reduce presiunea enormă asupra fermierilor, care, din cauza secetei, nu au producție și, prin urmare, nu dispun de fonduri pentru a plăti aceste datorii.

În ceea ce privește a patra măsură, ministrul a prezentat în linii mari situația centralizării efectelor secetei din acest an. El a menționat că, în prezent, peste 80% din procesele verbale de constatare a calamităților au fost finalizate și că se respectă termenul de 15 septembrie. Astfel, se va putea acorda despăgubirea înainte de începerea lucrărilor de toamnă.

