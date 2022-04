Sports Festival 2022: meci-show de retragere a lui Adi Mutu, cu bilete puse în vânzare | Invitați de marcă pe “Cluj Arena”

Demonstrație de forță a echipei condusă de Alexandru Kalanyos în derby-ul rundei a 14-a a juniorilor A1. CS Universitatea Alba Iulia a surclasat Unirea Alba Iulia în disputa de la Oarda de Jos, studenții câștigând cu un set de tenis, scor 6-2 (5-2).

O primă repriză de coșmar a “alb-negrilor”, ce au avut în teren fotbaliști titulari în Liga a 3-a în această primăvară precum Oneț, Harangozo sau Banienschi, un mitan inaugural în care portarul gazdelor, N. Itu, a avut o prestație sub orice critică, erorile sale contribuind la diferența drastică. Avându-i in prim plan pe B. Gilyen, Fățan și Mărinică, fiecare cu câte o dublă, “alb-albaștrii” au marcat la foc automat speculând uriașele gafe din defensiva adversă. G. Balint (8) a deschis scorul, după ce a scăpat singur, iar Fățan (19) l-a majorat după gafa lui N. Itu, la un corner. O tresărire de orgoliu a elevilor lui Robert Sicoe a fost în minutul 23, când M. Dăscălescu jr, din penalty, a redus diferența (fault Măhăra la An. Moldovan), dar apoi a venit coșmarul. Bara lui C. Năcreală (26) a prevestit dezastrul: CSU a marcat în numai câteva zeci de secunde de două ori, prin Marinică (28, un șut centrare la care s-a interpus Marcu) și B. Gilyen (recuperare imediat după ce oponenții au repus mingea la centru!). Era 1-4, Sebaș a mai întreținut speranțele (35, după două intervenții ale lui Căt. Negrușa), însă N. Itu i-a făcut cadou mingea lui Fățan ce a finalizat simplu peste 3 minute. În actul secund, cireașa pe tort a fost pusă de execuția superbă reușită de Marinică (63) – eurogol, cu un șut din stânga. CSU Alba Iulia pierduse precedentele dueluri, 1-5 și 2-4, însă acum s-a revanșat cu vârf și îndesat scotându-i pe uniriști din calculele pentru titlu județean. În alt meci al rundei, CIL Blaj – Industria Galda 0-6, iar CSU și Industria sunt primele cu 33 de puncte, despărțite de golaveraj, 60-22, respectiv 50-16, în vreme ce Unirea este la 5 puncte în spate, după cel mai drastic insucces stagional. La juniori clasic rezultatele au fost Viitorul Vama Seacă – Inter Ciugud 5-3, Energia Săsciori – Adu Academy Șona 0-1 și Metalurgistul Cugir – Inter Unirea 10-1.

Echipe:

Unirea: N. Itu – Jurj, D. Marcu, Pascu, Banienschi – Harangozo, Oneț, C. Dănilă, A. Moldovan – Sebaș, M. Dăscălescu jr; rezerve Căldărar, Capătă, M. Cristea.

CSU: Căt. Negrușa – Măhăra, Cl. Mărginean, An. Moldovan, S. Muntean – Criș, C. Năcreală, P. Crișan, Mărinică – Gilyen, Fățan; rezerve S. Oprița, C. Itu, I. Lupșan.

Arbitri: R. Uleșan (Alba Iulia), P. Mihaiu, Andra Crăciun (ambii Sebeș)

