Sportivii din Alba au dominat categoric Campionatul Național de powerlifting, împins din culcat | CS Unirea Alba Iulia – locul întâi în clasamentul pe echipe

Sportivii din Alba au dominat autoritar Campionatul Național de powerlifting, împins din culcat, competiție care s-a desfășurat la Băile Felix, în sala de evenimente a hotelului Padiș.

La concurs au fost prezenți 41 de sportivi provenind de la 14 structuri sportive, iar podiumurile de premiere în clasamentul absolut (calculat după formula IPF, indiferent de categoria de greutate), la seniori și juniori, au fost ocupate integral de sportivii din județul Alba, după cum urmează: *seniori: 1. Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), 2. Cătălin Buciuman (CS Unirea Alba Iulia), 3. Andrei Cioflică (CS Unirea Alba Iulia); *juniori: 1. Cătălin Buciuman (CS Unirea Alba Iulia), 2. Alexandru Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 3. Dumitru Andrian (CS Zamolxis Alba Iulia).

În concluzie, sportivii CS Unirea Alba Iulia au dominat clar această competiție obținând primul loc și în clasamentul pe echipe, la distanță mare de ocupanta poziției secunde. “În calitate de antrenor al sportivilor de la CS Unirea sunt extrem de mulțumit de rezultatele realizate la naționale, mai ales în contextul în care Andrei Irimie, Andrei Cioflică și Laurențiu Avram vor fi prezenți săptămâna viitoare la cea mai puternică întrecere internațională de powerlifting, Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Dubai, participare care nu ar fi fost posibilă fără implicarea domnului director Corneliu Mureșan. Tototdată, țin neaparat să mulțumesc public directorului competiției Ionuț Florin Lupaș și în aceeași măsură directorului CS Crișul Oradea, Ionel Bungău, pentru eforturile depuse constant pentru sprijinirea powerliftingului românesc”, a transmis Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting.

La feminin, Mălina Floca (CS Zamolxis Alba Iulia) a fost desemnată pe locul întâi atât în clasamentul absolut al fetelor, ocupând prima poziție la categoria de greutate 63 kilograme, cu o încercare validă la 72,5 kilograme. De asemenea, în ierarhia pe categorii de greutate sportivii din Alba au realizat rezultate excelente. Cătălin Buciuman (CS Unirea Alba Iulia) a terminat pe locul întâi la seniori și juniori 1 (Under 23), la categoria 74 kilograme ridicate, o performanță deosebită, cu 15 kilograme peste recordul național anterior la categoria 74 kilograme juniori 1. Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), la categoria 93 kilograme, s-a clasat pe prima poziție cu rezultatul de 260 kilograme ridicate, ce reprezintă de trei ori mai mult decât greutatea corporală (83,4 kilograme). Un alt sportiv unirist, Andrei Cioflică a realizat un record personal, cu 205 kilograme ridicate, situându-se pe locul secund al categoriei 74 kilograme, seniori. Și Laurențiu Avram (CS Unirea Alba Iulia) a stabilit un record personal în competiție, cu 200 kilograme ridicate, terminând întrecerea pe locul întâi la seniori, categoria 83 kilograme (la încercarea cu 212,5 kilograme ridicarea nu a fost validată din cauza unei erori de execuție penalizată de arbitri). Alexandru Cazacu (CS Unirea Alba Iulia) a devenit pentru prima dată în carieră campion național atât la seniori, cât și la juniori 1 (Under 23), la categoria 120 kilograme, cu 210 kilograme. Alte rezultate notabile: *Daniel Bălăiță (CSA Powerlifting Galda) – locul întâi la seniori, categoria 105 kilograme, cu 250 kilograme ridicate; *Horea Frigator (CS Powerlifting Galda) – locul doi la seniori, categoria 120 kilograme, cu 207,5 kilograme; *Dumitru Andrian (CS Zamolxis Alba Iulia) – locul întâi la juniori 1 (Under 23) la categoria 93 kilograme și locul cinci la seniori; *Călin Androne (CS Zamolxis Alba Iulia) – locul trei seniori, categoria 105 kilograme, cu 170 kilograme ridicate.