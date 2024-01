Spitalul Orășenesc Cugir: Trei proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, finalizate în 2023, pentru modernizarea secţiilor medicale, a clădirilor și a aparaturii.

Spitalul Orășenesc Cugir a finalizat în 2023 trei proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă pentru modernizarea secţiilor medicale, a clădirilor și a aparaturii.

A fost modernizată și dotată Secţia de Maternitate-Ginecologie-Pediatrie prin proiectul “Creșterea eficienței energetice în clădirea publică Secția Maternitate și Pediatrie – Spital Orășenesc Cugir”, cu o investiţie de peste 13.0000.000 lei.

Au fost au fost executate lucrări de: anvelopare, consolidare a pereților; de reparații a acoperișului; de înlocuire a tâmplăriei, a instalațiilor electrice, termice, sanitare; renovări interioare.

S-au montat panouri fotovoltaice și solare, pompe de caldură și sisteme de aer condiţionat, sistem de supraveghere video pe circuit închis etc.

În aAbulatoriu s-au făcut investiții de peste 9.000.000 lei prin achiziționarea a 45 de echipamente, în vederea creșterii calității actului medical printre care:

-RMN, care îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate în domeniul imagisticii.

-Dermatologie – 4 aparate medicale profesionale noi, cabină profesională de UV-terapie – MEDISUN 2800, folosită în tratarea afecțiunilor dermatologice ale întregului corp (psoriazis,neurodermatite, vitiligo etc).

-Oftamologie – tomografie computerizată de nerv optic și retină (OCT), ecografie oculară, câmp vizual (perimetre computerizată) , determinarea tensiunii intraoculare, oftalmoscop, Plus Optix etc.

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19, prin dotarea cu echipamente, aparatură medicală și echipamente specializate de protecție pentru personalul medical si auxiliar în valoare totală de 1.500.000 lei.

