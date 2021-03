Spitalul Municipal Aiud, un ajutor important în lupta împotriva COVID-19. Oana Badea ”Am obosit, dar mai este puțin până la ieșirea din pandemie”

Marți, 16.03.2021, primarul orașului Aiud, Adriana Oana Badea, ne-a explicat care este situația cu evoluția pandemiei în municipiu și cum reușește administrația să facă față problemelor care apar. Lupta cu virusul COVID-19 nu a fost una ușoară, însă, printr-o colaborare foarte bună, lucrurile au evoluat în direcția potrivită.

Așa cum ne-am obișnuit deja, pandemia anului 2020 a făcut ravagii pe toate planurile, iar administrațiile locale s-au văzut nevoite să se adapteze într-un timp foarte scurt, pentru a le oferi cetățenilor o oarecare siguranță în mijlocul acestui haos. Oana Badea mărturisește că nu a fost un an ușor pentru conducere, însă lucrurile au fost gestionate cât se poate de bine. , ,A fost un an greu, deoarece comunitatea aiudeană a trebuit să se afle de partea bună, de partea celor care sunt parte a soluției și nu a problemei.”

Chiar dacă s-au schimbat fulgerător de repede, ea este mulțumită de felul în care au decurs lucrurile, de modalitatea prin care oamenii au colaborat și de înțelegerea de care au dat dovadă ,,Suma lucrurilor a curs într-o direcție bună. Atitudinea este cea care contează în pandemie. Atitudinea în Aiud a fost una dezbătută intens pe rețelele de socializare.”

Mai mult decât atât, aceasta consideră că și colaborarea dintre administrație și cadrele medicale a fost una ridicată la superlativ, întrucât lucrurile au decurs fără întreruperi, iar oamenii, la rândul lor, au vrut să contribuie la soluționarea acestei probleme pandemice, motiv pentru care solicitările de vaccinare au fost foarte mari. ,,La momentul în care s-a făcut prima dată vaccinarea în spital, Spitalul Municipal Aiud a avut undeva la 58% vaccinare, în prima etapă. Acum, acest procent este sus de tot.”

,,Colaborarea dintre administrație și partea medicală a fost foarte importantă. Centrul nostru de la Aiud a primit foarte multe laude pentru modul în care a funcționat. Nu s-au pierdut doze și nu au existat sincope. Totul a decurs conform planificărilor.”

”În toată această bătălie cu pandemia, dacă ești parte a soluției, indiferent cum vezi subiectul COVID, faci ca în acea comunitate lucrurile să meargă în direcția potrivită.”

Oana Badea este optimistă că lucrurile își vor găsi rezolvarea într-un final, și că oamenii vor reuși să câștige această bătălie care le-a dat viețile peste cap. ”Am obosit, dar mai este puțin până la ieșirea din pandemie. Virusul, o dată apărut, într-o formă sau alta, va coexista cu noi. Doar că noi trebuie să reușim să învingem virusul, în sensul opririi pandemiei.”

Cum a fost afectat bugetul anului 2020 de pandemie

Întrebată dacă au fost necesare anumite modificări de buget, pentru a putea face față cheltuielilor apărute o dată cu pandemia, aceasta a spus că investițiile nu au avut de suferit și nu au fost oprite, însă banii care erau alocați pentru desfășurarea evenimentelor culturale au fost direcționate către nevoile generate de pandemie. ,, Banii care nu s-au mai cheltuit au fost cei pentru evenimente culturale, importante de altfel pentru Municipiul Aiud. Profilul turistic și cultural al Aiudului nu va trebui să dispară din componenta de dezvoltare locală, dar acestea nu au mai putut fi realizate.”

Paturile de la ATI Aiud, ocupate în permanență

In prezent, secția de ATI de la Aiud are disponibilă 20 de paturi. Acestea se află într-o continuă solicitare, iar în momentul în care un pat este eliberat, deja se află 2-3 persoane pe lista de așteptare pentru locul respectiv. Cu toate că Aiudul nu a fost spital suport pentru Covid de la începutul pandemiei, aceștia s-au mobilizat pentru a oferi ajutor. ,,Nu am fost consultați ca autoritate publică locală. Am primit această sarcină.”

Dotarea spitalului a durat câteva luni bune până în momentul în care a fost pregătit să trateze pacienții de COVID, iar doamna primar susține că aceste dotări nu pot fi făcute peste noapte. ,, Nu am deschis secția de terapie intensivă până când ea nu a fost gata să îi primească pe bolnavi.”

Chiar dacă ar exista mai mult spațiu disponibil , mai multe paturi și mai multă medicație pentru a trata bolnavii, resursa umană este una dintre cele mai importante ,, Poți să ai tot. Dacă nu ai cadre medicale suficiente, nu poți să crești numărul de paturi.”

Oana Badea susține că un primar corect nu poate refuza tratarea pacienților bolnavi de COVID în orașul său ,,Spitalele, cu zidurile lor, sunt ale autorităților locale. Finanțarea medicilor și a procedurilor medicale este făcută de la bugetul de stat. Numai zidurile sunt ale noastre”.- a mai declarat aceasta pentru Radio Unirea Fm.