Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia investește peste 3 milioane de lei în echipamente IT pentru îmbunătățirea serviciilor medicale

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, a lansat recent licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede dotarea cu sisteme informatice și modernizarea infrastructurii digitale a spitalului, cu scopul de a îmbunătății calitatea serviciilor medicale. Valoarea totală estimată a proiectului este de 3.598.477,62 lei.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Alba, asigurând asistența medicală de specialitate pentru 323.879 de locuitori ai județului, îndeplinind totodată și funcția de Spital de Urgență. Unitatea sanitară are în prezent 763 de paturi, 25 paturi spitalizare de zi, Unitate de Primiri Urgente 5 paturi și 14 paturi pentru însoțitori, acoperind peste 25 de specialități medicale.

Unitatea sanitară oferă de asemenea, în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului cu cabinete de specialitate, servicii medicale în regim de ambulatoriu pentru specialități clinice.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia îşi extinde constant paleta de servicii medicale acordate pacienților. Au fost dotate cu aparatură nouă și performantă mai multe secții și compartimente, care la acest moment corespund standardelor internaționale, iar o atenție deosebită s-a acordat condițiilor hoteliere.

Proiectul „Îmbunătățirea sistemelor informatice și a infrastructurii digitale a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, își propune îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a administrării eficiente a activităților interne prin intermediul soluțiilor digitale, urmărind îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

-Crearea infrastructurii IT necesare in vederea implementarii unui sistem informatic de teleradiologie gazduit de SJU Alba cu posibilitatea de integrare la nivelul judetului.

-Implementarea unei solutii de recunoastere vocala la nivelul SJU Alba -Dezvoltarea Infrastructurii IT prin achiziționarea de echipamente hardware in vederea asigurarii infrastructurii necesare legate de cerintele actuale si previzionate de procesare si stocare la nivelul SJU Alba

– Implementarea unei soluții IT care are ca scop gestionarea consumurilor de reactivi la nivelul Laboratorului de analize medicale

Prin prezenta achiziție Echipamente și Soluții Software în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” se urmărește îndeplinirea celor 4 obiective specifice asumate prin proiectul depus pentru finanțare prin Planul Național pentru Reziliență și Redresare, Investiției specifice I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice din cadrul pilonului II: Transformare digitală – componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicine, Apeluri de proiecte: COD APEL: MS-733 aferent I3.3. – APEL COMPETITIV, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

