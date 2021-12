Spectacolul astronomic al Geminidelor, în această noapte: Momentul în care ploaia de „stele căzătoare” va ajunge la apogeu

TRANSAVIA continuă demersul de transparență și publică cel de-al doilea Raport de Sustenabilitate, Grijă și Reziliență, de la bob la furculiță

Alba-Iulia. 13 decembrie 2021. TRANSAVIA, liderul pieței de carne de pui din România, a publicat, pentru al doilea an, consecutiv, Raportul de Sustenabilitate, arătând transparent progresele obținute în anul 2020 în realizarea obiectivelor de sustenabilitate asumate. Singura companie din sector care publică un astfel de document, TRANSAVIA prezintă modul durabil de dezvoltare și contribuția pe care o are la bunăstarea angajaților, a animalelor, a mediului și a comunităților cu care interacționează.

Documentul, pregătit în conformitate cu cel mai utilizat standard internațional de raportare pentru sustenabilitate, GRI, analizează progresele realizate în relație cu țintele ambițioase asumate pentru perioada 2019-2025. Aceste ținte, aliniate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite, ghidează toate activitățile, practicile și operațiunile companiei, în relația cu consumatorii, angajații, clienții, furnizorii, autoritățile, ONG-urile și alte părți interesate.

„Suntem mândri că, pentru al doilea an consecutiv, suntem singurul producător de carne de pui din România, care acționează durabil și transparent, publicând un raport al tuturor acțiunilor noastre non-financiare. Prin acest document arătăm grija cu care facem lucrurile exact așa cum trebuie când vine vorba de angajați, de producție responsabilă, de mediu sau de comunitățile cu care interacționăm. În 2020 am implementat măsuri care au contribuit la siguranța și la menținerea sănătății angajaților, a puilor noștri, a comunităților în care activăm, în timp ce am continuat să protejăm mediul în fiecare sector al afacerii noastre integrate vertical, de la bob la furculiță. Am continuat să investim în dezvoltare și în tehnologie și să susținem inițiative sociale care contribuie la schimbări în bine, durabile, în sănătate, în educație, în sport și în dezvoltarea comunităților”, spune Dr. Ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator TRANSAVIA.

Temele de interes pe care compania s-a angajat să le analizeze și să le includă în raport sunt rezultatul consultării părților interesate, prin aplicarea a 94 de chestionare, în creștere cu 77% a numărului de respondenți comparativ cu raportarea anterioară. Astfel, Raportul de Sustenabilitate 2020 oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care TRANSAVIA acționează pentru a contribui la un viitor durabil, concentrându-se pe cei patru piloni strategici de sustenabilitate: responsabilitatea față de angajați, producția responsabilă (excelența considerată normalitate în tot ceea ce facem), grija față de mediu și implicarea cu impact social în comunitate.

„Acest al doilea Raport de Sustenabilitate prezintă clar și concis modul în care noi, Grupul TRANSAVIA, ne ținem promisiunile zi de zi, ne urmărim și ne atingem obiectivele propuse. De asemenea, Raportul oferă exemple despre modul în care creăm valoare durabilă prin activitățile noastre, găsind echilibrul între performanță și impactul pe care îl avem în bunăstarea și în sănătatea oamenilor, a mediului, a animalelor și a societății, fiind mereu conectați la stakeholder-ii pe care îi influențăm și care ne influențează”, afirmă Theodora Popa, Vicepreședinte TRANSAVIA.

Activitatea și performanța non-financiară a companiei în 2020

Raportul prezintă informațiile non-financiare ale companiei, analizând impactul în toate etapele lanțului valoric, conform modelului 100% integrat al afacerii TRANSAVIA: de la producția cerealelor la bunăstarea animalelor, de la certificarea produselor la distribuția acestora – și evaluează acțiunile companiei din punct de vedere economic, social și de mediu, în raport cu toate părțile interesate.

Și în anul 2020, compania s-a asigurat că nu există o diferențiere a remunerației dintre femei și bărbați, promovând principiului egalității în drepturi și al egalității de șanse și tratament față de toți salariații.

Lanțul integrat de producție, de la bob la furculiță, o strategie unică în sud-estul Europei, a continuat să fie unul dintre motoarele afacerii TRANSAVIA, garantând cea mai înaltă calitate, la standarde de siguranță alimentară certificată, fiind singurul producător care își crește singur toți puii în fermele proprii, de incubație și de creștere, folosind hrană vegetală provenită din fermele vegetale proprii, care însumează 10.000 de hectare cultivate. Certificările (printre care GlobalG.A.P., BRC, ISO 22000, FSSC 22000, SMETA) și rezultatele auditurilor interne și externe garantează implementarea celor mai riguroase standarde din domeniul alimentar și confirmă respectarea tuturor angajamentelor. Aceste certificări garantează înalta calitate a produselor finite, întotdeauna sigure pentru consumatorul final.

În ceea ce privește reducerea impactului asupra mediului, TRANSAVIA acționează pentru a îmbunătăți continuu sustenabilitatea prin construirea și dezvoltarea unui Sistem de Management de Mediu (EMS) standardizat, prin care se identifică aspectele și riscurile de mediu și se realizează acțiuni de minimizare a impactului față de mediu. Domeniile de acțiune primordiale ale EMS sunt: managementul apei, eficiența energetică, aprovizionarea cu materii prime și managementul deșeurilor. Eforturile de mediu sunt orientate constant către economisirea apei și către managementul apelor uzate, către creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor pe întreg lanțul logistic, precum și către reducerea risipei alimentare.

TRANSAVIA a susținut direct 29 de organizații și entități furnizând sprijin pentru sistemul medical (echipamente de testare PCR și teste pentru COVID-19, echipament medical, măști, dezinfectanți), pentru comunitățile din zona punctelor de lucru și pentru persoane fizice (prin activități de mecenat sau ajutoare pentru tratamente medicale).

Acestea sunt câteva dintre cele mai importante rezultate ale companiei în 2020:

– compania a implementat un program suplimentar de monitorizare zilnică a bunăstării păsărilor în ferme,

– compania a realizat 850 determinări, atât în laboratoarele TRANSAVIA, cât și în laboratoare externe, care au urmărit atent condițiile din adăposturi și starea de sănătate a păsărilor,

– compania a folosit 100% șrot de soia certificat, de proveniență din afara Biomului Amazonian, și care îndeplinește obiectivul propus de a utiliza pentru hrana puilor exclusiv materii prime provenite din surse sustenabile. În plus, în perioada de referință, compania a efectuat transportul șrotului de soia cu camioane și cu vagoane de tren, combinat, reducând astfel din impactul transportului asupra mediului,

– compania a asigurat 100% condiții de maximă siguranță alimentară, transportând materiile prime și produsele TRANSAVIA prin intermediul propriului parc auto,

– compania a redus consumul de gaze naturale cu circa 29% datorită, în principal, măsurilor luate în sfera activităților de procesare a cărnii de pasăre,

– compania a realizat, în avans, 95% din obiectivului țintă propus pentru 2025 în privința iluminării cu corpuri LED în toate punctele de lucru unde se pot aduce îmbunătățiri,

– compania a înregistrat, la nivelul tuturor punctelor de lucru, un consum de apă redus cu circa 10.800 mc în 2020, față de anul de referință,

– compania a redus cantitatea de CO2 cu 399.332 tone, ca urmare a eforturilor depuse în sfera reciclării deșeurilor de ambalaje,

– compania a valorificat 99% din deșeuri și a transmis pentru eliminare doar 1% din deșeuri,

– compania a reciclat 100% produsele secundare rezultate pe lanțul de producție prin instalațiile de făină proteică proprii.

Raportul prezintă informații privind dezvoltarea sustenabilă pe toți cei patru piloni strategici, evoluția progresului față de țintele asumate, precum și obiectivele pentru viitor (2030). Întregul Raport de Sustenabilitate poate fi citit pe site-ul companiei: https://transavia.ro/files/Raport_Sustenabilitate_TRANSAVIA.pdf

Despre TRANSAVIA

TRANSAVIA este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brandurile Fragedo, Libertan, Papane. Durdulan și Cumsecade, Inclusă în topul celor mai valoroase companii din România, TRANSAVIA operează sustenabil cu un model de business integrat vertical, bazat pe cele mai bune practici și cele mai stricte protocoale în întreg lanțul de producție și distribuție, de la bob la furculiță. În cei 30 de ani de activitate, TRANSAVIA a investit constant în modernizare și în tehnologie de ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor. Unul dintre cei mai mari angajatori români, TRANSAVIA are în prezent peste 2.200 de angajați, care activează preponderent în cele 29 ferme de creștere a păsărilor și în cele 4 ferme de producție vegetală, în fabrica de nutrețuri combinate, în cele 3 abatoare de ultimă generație și în fabrica de procesare a cărnii. În fermele TRANSAVIA, localizate în 8 județe din România, se produc anual peste 100.000 de tone de carne de pui. Aproximativ 20% la sută din producția anuală a companiei merge către export, în mai multe state europene, pe continentul african, în zona Mării Mediterane și în CSI. TRANSAVIA este prima companie din România co-semnatară a Codului Conduită al UE cu privire la practicile responsabile comerciale şi de marketing în sectorul alimentar.