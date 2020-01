Sorin Bumb, deputat PNL de Alba: Mă voi bate ca Românii să nu mai plătească taxe costisitoare pentru a se lega la rețeaua de gaze

Principalul proiect legislativ pe care îl am în vedere, în sesiunea parlamentară ce va începe în curând, vizează eliminarea taxelor de branșament: noii consumatori care se vor conecta la rețeaua de gaze naturale nu vor mai plăti acele taxe costisitoare pentru a se lega la conductă.

Acele costuri vor fi incluse în tarifele de distribuție pe care operatorii le percep, dând astfel posibilitatea ca mai mulți români să se poată conecta la rețeaua de gaze. Este un aspect foarte important mai ales că recent taxele pentru racordarea în rețeaua Transgaz, percepute pentru noile rețele de gaze, au fost mărite de 10 ori, iar taxele de branșament la distribuție, plătite direct de consumatorul final, au fost și ele mărite de 4 ori.

Astfel, o familie care vrea să se lege la gaz trebuie să plătească acum circa 6.000 de lei, ceea ce este inadmisibil, în opinia mea. Mă voi bate să modificăm legea și aceste costuri să nu mai fie luate cu japca de la cetățeni. Ele pot fi recuperate treptat, fără să ardă la buzunar, fiind incluse în tarifele de transport și distribuție percepute.

Menționez că și în cursul anului 2019 am avut mai multe inițiative legislative, discutate și susținute în cadrul Comisiei de Industrii a Camerei Deputaților, care vizează sectorul energiei și al gazelor naturale, în special. Este un sector în care am activat mulți ani și ale cărui probleme le cunosc foarte bine. Energia este un sector de o foarte mare importanță, iar una dintre preocupările mele constante și ale colegilor mei din PNL este să le asigurăm românilor un acces cât mai larg la energie ieftină.

Cea mai importantă modificare pe care am introdus-o în 2019 dă posibilitatea autorităților locale să poată înființa direct noi rețele de distribuție de gaze, fără să mai aștepte, uneori ani de zile, după acordul Guvernului și al Ministerului Energiei. În plus, Guvernul Orban lucrează chiar acum la cadrul legal care să permită folosirea fondurilor europene pentru finanțarea acestor noi distribuții de gaze, ceea ce va duce la îmbunătățirea standardului de viață a numeroși cetățeni dar și la apariția unor investitori în comunitățile mici, în care accesul la energie era problematic. Una dintre sursele de finanțare ce pot fi folosite pentru înființarea de noi rețele de distribuție o constituie veniturile pe care România le va încasa din exploatarea zăcămintelor din largul Mării Negre, acele zăcăminte off-shore, cum li se spune.

De altfel, am avut o importantă contribuție la legea ce reglementează exploatarea acestor resurselor off-shore. PSD croise un proiect de lege ce decapitaliza Romgaz, societatea statului român, favorizând anumite firme străine, care primeau scutiri de taxe și impozite. Mai mult chiar, PSD vroia ca aceste firme să nu plătească absolut nimic până nu-și recuperau banii investiți, adică 16 ani dintr-un contract cu valabilitate de 30 de ani. Prin intervenția mea am modificat legea astfel încât și statul român să beneficieze de pe urma acestor resurse, iar companiile să plătească taxe din momentul în care încep exploatarea. Am precizat expres în lege că banii din redevențe pot fi folosiți pentru înființarea de noi rețele de distribuție a gazelor. Astfel, firmele își pot recupera investițiile masive făcute, dar și România poate aduce bani la buget pentru gazul vândut, iar cetățenii pot beneficia de noi rețele de gaz.

În cazul Legii Termiei, care reglementează furnizarea agentului termic, am introdus mai multe amendamente care să permită cetățenilor să poată schimba sursa de energie pe care o utilizează, în cadrul proprietăților de tip condominiu, cum sunt de exemplu blocurile de apartamente. Trebuie să avem în vedere că noile schimbări tehnologice afectează și sectorul energiei și atunci trebuie să le permitem cetățenilor să aleagă sursa de energie care e cea mai convenabilă pentru ei. Nu putem să-i constrângem printr-o lege ca într-un anumit cartier sau într-un anumit bloc să folosească doar un anumit tip de energie pentru următorii 20 de ani, de exemplu. Noi în Alba Iulia, suntem un exemplu fericit, pentru că nu mai depindem de marile și costisitoarele centrale de cartier, dar vedem cu toții ce se întâmplă în București…

Un amendament important am avut și la legea care reglementează funcționarea ANRE. Astfel, am introdus o modificare ce solicită Comitetului de Reglementare al ANRE să prezinte execuția bugetară anuală în fața Parlamentului. În plus, am introdus posibilitatea de revocare a membrilor Comitetului de Reglementare al ANRE, inclusiv a Președintelui ANRE, pentru abateri grave sau pentru îndeplinirea cu rea credință a obligațiilor. Astfel, este evaluată activitatea acestor oameni și ei pot fi schimbați. Până acum, în forma veche a legii, aveau doar beneficii și nimeni nu se putea atinge de ei.

Nu în ultimul rând, aș vrea să menționez și amendamentele pe care le-am susținut împreună cu colegul meu Cornel Olar, prin care am cerut interzicerea, pe timp de măcar trei ani de zile, a exportului de bușteni și a lemnului de foc. Din păcate, majoritatea PSD a respins aceste amendamente, marșând pe linia inaugurată de Năstase, prietenul marilor exploatatori de lemn, cel care a dat dreptul de a tăia pădurile românești celor mai mari exploatatori din Europa. Este aberant că românii au ajuns să se încălzească cu vreascuri scumpe în timp ce codrii seculari ai României sunt măcinați și făcuți peleți, ce apoi sunt exportați și arși în centrale uriașe pentru a genera curent electric ”eco” pentru alte țări din Europa, care, culmea, mai și alocă subvenții de zeci miliarde de euro pentru această activitate și apoi vin să ne dea nouă lecții.

Desigur, acestea sunt doar cele mai importante măsuri pe care le-am luat ca membru al Camerei Deputaților și al Comisei de Industrii, al cărei Vicepreședinte am fost ales. Până acum am avut peste 50 de luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaților și am inițiat 126 de propuneri legislative din care 18 au devenit deja legi, multe altele aflându-se în parcursul legislativ al Parlamentului. O parte importantă a activității mele a fost dedicată și amendării sau interogării activității Guvernului: am luat parte la 25 de moțiuni și am depus 314 întrebări și interpelări adresate membrilor guvernului, vizând numeroase probleme semnalate de cetățeni.

Sorin Ioan BUMB,

Deputat PNL de Alba

Vicepreședinte al Comisiei de Industrii a Camerei Deputaților