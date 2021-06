SONDAJ CURS: Cei mai populari politicieni români, în luna iunie. Cine are cea mai mare încredere din rândul alegătorilor

Președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Marcel Ciolacu și premierul Florin Cîțu se află în topul personalităților politice care se bucură de cea mai mare încredere în rândul electoratului.

Câtă încredere aveți în următoarele personalități politice?

Klaus Iohannis – 33%

Marcel Ciolacu (PSD) – 26%

Florin Cîțu (PNL) – 19%

George Simion (AUR) – 18%

Ludovic Orban (PNL) – 18%

Cristian Diaconescu (PMP) – 17%

Victor Ponta (Pro Romania) – 17%

Dacian Cioloș (USR PLUS) – 15%

Traian Băsescu (PMP) – 14%

Dan Barna (USR PLUS) – 14%

Anca Dragu (USR PLUS) – 14%

Kelemen Hunor (UDMR) – 11%

Metodologie:

Universul de eşantionare: populaţia adultă rezidentă din România, în vârstă 18 ani şi peste

Volumul eşantionului: 1067 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste

Tipul eșantionului: probabilist, multistadial, stratificat

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3% la un nivel de încredere de 95%

Metoda de culegere a datelor: față-în-față, la domiciliul respondenților

Validarea eșantionului: s-a realizat pe baza ultimelor date INS

Datele sunt ponderate

Perioada de realizare: 11 – 18 iunie, 2021

Sursa: stiripesurse.ro