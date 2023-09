Șoferul CRIMINAL care a curmat trei vieți pe DN1, lângă Sântimbru rămâne în AREST: Magistrații i-au respins contestația

16 orașe din România aderă la măsuri RADICALE pentru combaterea schimbărilor climatice: Fără carne, fără lactate, 3 articole vestimentare pe an. Ce orașe din județul ALBA se află pe lista

Un grup de 16 orașe din România se numără printre cele 1000 de orașe care au aderat la un program ambițios de combatere a schimbărilor climatice, numit C40 Cities Climate Leadership Group (C40).

Această coaliție își propune să îndeplinească obiective extrem de ambițioase până în 2030, iar regulile pentru rezidenții orașelor C40 includ:

– Consum zero de carne

– Consum zero de produse lactate

– Limitarea la trei articole de îmbrăcăminte noi pe an pentru fiecare persoană

– Eliminarea totală a vehiculelor private

– Un singur zbor pe distanțe scurte (mai puțin de 1.500 km) la fiecare trei ani per persoană

Aceste obiective drastice fac parte dintr-un efort global de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a limita încălzirea globală la obiectivul de 1,5°C al Acordului de la Paris. Acest plan a fost prezentat de Forumul Economic Mondial și se bazează pe reforme semnificative în modul în care orașele și locuitorii lor consumă resurse.

16 orașe din România, printre care Aiud, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Constanța și Iași, au acceptat aceste măsuri radicale. Orașele C40 urmăresc să devină lideri în efortul global de a combate schimbările climatice și să contribuie la „salvarea planetei” prin reformele lor.

În timp ce aceste obiective par extrem de ambițioase, ele reflectă dorința de a aborda criza climatică și de a proteja mediul înconjurător pentru generațiile viitoare. Coaliția C40 Cities are în vedere implementarea acestor reforme în marile orașe ale lumii pentru a contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la limitarea încălzirii globale.