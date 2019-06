Șoferi din Cluj și Alba, prinși de polițiști conducând autoturisme sub influența alcoolului sau cu permisul de conducere suspendat

Șoferi din Cluj și Alba, prinși de polițiști conducând autoturisme sub influența alcoolului sau cu permisul de conducere suspendat

La data de 31 mai 2019, în jurul orei 12.40, polițiștii din Câmpeni au oprit pentru control, pe raza comunei Poiana Vadului, un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani, din comună.

Întrucât emana miros de alcool, polițiștii i-au cerut bărbatului să se supună testării cu aparatul etilotest însă acesta a refuzat.

Față de bărbat a fost întocmit dosar penal în cadrul căruia se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz de recoltate a mostrelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

La data de 31 mai 2019, în jurul orei 20.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia, în timp ce acționau pe strada Spitalului din Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat de 24 de ani, din Aiud.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat că șoferul autoturismului avea permisul de conducere suspendat.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal în cadrul căruia este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere cu permisul suspendat.

La data de 1 iunie 2019, în jurul orei 01,00, polițiștii Serviciului Rutier Alba, în timp ce acționau pe strada Septimius Severus din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, din Alba Iulia.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În data de 1 iunie 2019, în jurul orei 19.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni l-au depistat pe un bărbat de 46 de ani, din comuna Bistra, în timp ce circula pe o stradă din comună fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.La data de 02 iunie 2019, în jurul orei 23.15, polițiștii Serviciului Rutier, în timp ce acționau pe strada Ampoiului din Alba Iulia, l-au depistat pe un bărbat de 35 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 3 iunie 2019, în jurul orei 00,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un bărbat de 36 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 3 iunie 2019, în jurul orei 00,45, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un tânăr de 22 de ani, din Teiuș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din oraș, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat,motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.