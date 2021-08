Sloturi cu fantome pe care le poți juca online! (P)

De la începuturile industriei de păcănele și sloturi cu tematici simple și inofensive unde fructele sau animăluțele marine erau vedetele ecranelor de joc, ajungem la preferințe ceva mai excentrice venite de la jucători care vor să obțină din ce în ce mai multă adrenalină de la jocurile lor preferate. Astfel, pentru că voi ați cerut, iată câteva sloturi cu fantome ce pot fi jucate chiar acum în mediul online la cazinourile voastre preferate!

Ghost Glyph

Ghost Glyph este modul operatorului de a încerca să mulțumească pe toată lumea, începând de la jucători care preferă jocurile animate și cei care vor să vadă un ecran de joc plin de acțiune, detalii grafice moderne și să profite la maxim de un bonus de bun venit. Slotul nu va putea niciodată să te facă să cazi de pe scaun de frică, dar are un potențial destul de mare în această direcție. Tematica este totuși una de groază.

Fiind un slot care abordează o tematică mai apropiată de viitor, evident că nici tamburii nu aveau cum să funcționeze într-un mod obișnuit. Ecranul este de 7×7, deci avem destul de multe simboluri la care să fim atenți. Tamburii sunt în cascadă, dar jocul permite două moduri de joc ce pot fi folosite ca principii de bază în timpul jocului. Avem setarea principală de stradă cu trei benzi și un bonus de Lobby al unei vile impunătoare.

La capitolul funcțiilor speciale, slotul nu pierde vremea și garantează jucătorilor o sesiune de joc plină de evenimente importante demne de atenție. Avem rotiri gratuite oferite într-un funcție denumită Ghost Urns, dar care sunt și completate de simboluri WILD care se transformă aleator pe tamburi.

Mysterious

Numai la o privire aruncată ecranului de pornire a acestui slot, îți vei da seama cu ușurință că în câteva momente urmează să intri într-o lume pentru care nu știi dacă ești cu adevărat pregătit. Dacă ți-ai dorit sloturi cu fantome, Mysterious este aici pentru a-ți oferi mai multe fantome decât poți duce. Tematica din acest slot duce jucătorul direct în era Victoriană, într-o casă părăsită, unde pe ecranul de joc, principalele avantaje și puncte forte sunt grafica și efectele sonore.

Jocul are un ecran de 4×4 cu 456 de linii de plată care abia așteaptă să îți răsplătească răbdarea. Jocul are și capacitatea de a-și extinde ecranul la un total de 6×4, moment în care liniile de plată ajung la 4.096 în runda bonus. Jocul are simboluri WILD care se modifică și care oferă multiplicatori de câștig. Dacă un jucător primește cadoul de rundă bonus cu rotiri gratuite, aceasta poate veni la pachet și cu un multiplicator de 12x.

Iar după toate aceste funcții și bonusuri, în slot mai poți câștiga și jackpots.

Ghost Pirates

În sfârșit a venit timpul să oferim și câteva detalii despre un slot care poate să mulțumească și pasionații de jocuri cu pirați, dar și pe cei care vor doar să fie speriați de fantome. Ghost Pirates este unul dintre sloturile dezvoltate de echipa de la NetEnt și deși nu arată chiar ca o replică veritabilă a peliculei care îi poartă numele, ecranul de joc face o treabă destul de bună.

Ghost Pirates are un ecran de joc de 243 de linii de plată care este pur și simplu excelent din punct de vedere al graficii. În timpul jocului, vei putea chiar să vezi cum scheleții umblă prin ecran. Liniile de plată pot fi și opțiunea jucătorilor. Dacă nu dorești să joci cu 243 de linii, poți opta să joci chiar cu 3.

Ghost Ship

O navă fantomă nu putea să ajungă în acesta stadiu dacă nu s-ar fi scufundat. Așadar, avem un slot unde ecranul este amplasat pe fundul oceanului, iar simbolurile respectă tematica. Fiecare dintre ele este acoperit de alge, iar printre cele mai bine plătitoare simboluri avem statui scufundate, tunuri ale navei, clopote și cufere pline de comori scumpe.

Slotul se prezintă cu 25 de linii de plată și te poartă prin aventura unui căpitan fantomă ce are un singur obiectiv: Să își recupereze comoara pierdută. Slotul are un jackpot progresiv cu două premii de categorii diferite, iar funcțiile de rotiri gratuite sunt acordate numai la aterizarea a 3 simboluri de navă fantomă.

Haunted House

Ieșind din sfera maritimă, ajunge direct într-o casă bântuită, locul perfect pentru pasionații de sloturi, dar și de filme de groază. Dezvoltatorul acestui joc nu este chiar cel mai cunoscut din lume, Magnetic Gaming fiind o companie destul de mică, dar slotul este unul destul de bun pentru lista noastră de astăzi.

Un slot cu 3 tamburi, 8 linii de plată, un slot simplu care poate oferi o experiență înfricoșătoare la orice oră.

Concluzie

Vrei să ai parte de o sesiune întunecată, plină de câștiguri, efecte grafice și efecte sonore sinistre care să compenseze pofta de a merge într-o casă bântuită? Alege unul dintre sloturile de mai sus și convinge-te!