SJU Alba Iulia achiziționează un sistem de producere oxigen medical: Licitație de peste 200.000 lei

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat de curând în sistemul electronic de achizitii publice o licitație pentru achiziționarea unui sistem de producere oxigen medical. Valoarea totală a investiției este de 216.806,70 lei, fără TVA.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Alba, asigurând asistență medicală de specialitate pentru cei aproximativ 66.701 locuitori ai municipiului Alba Iulia, respectiv pentru cei aproximativ 330973 locuitori ai județului, îndeplinind totodată și funcția de spital de urgență.

Pentru alimentarea cu oxigen a instalației de fluide medicale în clădirea de pe stradă Decebal nr.3, este necesară o sursă alternativă conform SR EN ISO 7396-1/2016. Prin achiziția unui sistem de producere de oxigen medical se va asigura a adoua varianta de alimentare a instalației existente în prezent (alimentată cu baterie de butelii).

Parametrii tehnici si functionali

Sistem pentru producerea oxigenului

– sursa primara de alimentare linie generatoare de oxigen

Configuratia sistemului pentru producerea oxigenului medical, fiecare linie va cuprinde:

–1 x compresor cu surub

–1 x filtru ciclon

–1 x refrigerator

–1 x prefiltru in carcasa pentru eliminarea impuritatilor, ulei si vapori de apa

–1 x microfiltru in carcasa pentru eliminarea impuritatilor, ulei si vapori de apa

–1 x coloana de absortie cu carbune activ

–1 x microfiltru pentru eliminarea prafului si a impuritatilor uscate pana la dimensiunea de 0,01 microni

–1 x recipient de aer, cu capacitatea de min. 450 litri

–1 x generator de producere oxigen compus din 2 vase

–1 x rezervor de oxigen min. 300 litri

–1 x reductor de presiune

–1x filtru de carbon

–1 x filtru steril

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

– Compresor

Caracteristici tehnice:

Debit de aer: aprox 1.74 m3/min la 8 barr

Putere electrica: max.15 kW

Alimentare electrica: 3 faze, 400V/50Hz

Diamemtru iesire: min.1”

– Filtru ciclon

– filtru pentru indepartarea apei in forma lichida si a particulelor din aerul comprimat

– sa fie prevazut cu purja automata de condens cu control al timpului

– Refrigeratorul

Caracteristici tehnice:

Alimentare electrica: 1 faza, 230V/50Hz

Debit de aer: aprox. 120 m3/h

„Punctul de roua” asigurat la 7 bari de aprox + 3°C

Sa fie echipat cu senzor de nivel pentru condens

– Prefiltrul

-prefiltru pentru eliminarea impuritatilor, ulei si vapori de apa de aprox. 1 micron

-prefiltrul sa fie echipat cu purja automata de condens

-sa fie prevazut cu sistem de blocare ce nu permite deschiderea sub presiune

– Microfiltrul

-microfiltru pentru eliminarea impuritatilor, a uleiului si a vaporilor de apa de aprox. 0,01 microni

-microfiltrul este echipat cu purja automata de condens

-Gradul de retentie 99,99998% la particule 0,01 microni

-continut rezidual de ulei < 0,003 ppm

-sa fie prevazut cu sistem de blocare ce nu permite deschiderea sub presiune

– Coloana de absortie cu carbune activ

-sa elimine vaporii de ulei si mirosurile neplacute

-sa fie rezistent la ulei mineral si sintetic

-sa aiba o durata de viata min. 8000 h

– Recipient de aer

Recipient de aer cu capacitatea de min. 450 litri, prevazut cu:

– purja automata de condens

– manometru indicator

– supapa de siguranta

– robineti pentru izolarea / robineti de by-pass

Montaj :orizontal

Constructie : otel galvanizat

Presiunea max : 11 bari

Temperatura min de lucru – 10°C

– Generator de producere oxigen compus din 2 recipiente

Puritate oxigenului obtinut va fi de 95 % (± 1 % )

Generatorul de producerea oxigenului sa fie alcatuit din 2 recipiente umplute cu substanta absorbanta zeolit dispus sub forma unor site moleculare ce retine molecule de azot

Procesul de adsorbtie intr-un recipient se defasoara simultan cu procesul de regenerare a adsorbantului din al doilea recipient asigurandu-se un ciclu continuu de operare

Procesul sa se desfasoare automat si sa nu necesite personal de intretinere

Sa fie prevazut cu manometre pentru urmarirea functionarii si filtre pentru retinerea impuritatilor

Caracteristici tehnice:

-debitul livrat de oxigen : min: 6.0 m3/h

-tensiunea alimentare generator: 230 V/ 1 faza/50 Hz

-presiunea oxigenului la iesire din generator: min. 5 bar

-presiunea maxima de operare : max . 10 bari

Generatorul de oxigen trebuie prevazut cu un tablou de control , monitorizare si alarmare c meniu in limba romana.

Meniul principal sa afiseze permanent puritatea oxigenului, data, indicator al modului de functionare al generatorului si presiunea P1 din rezervor

Condiitii minime de functionare : temperatura să fie între 0 ° C și + 50 ° C, iar umiditatea sa nu depaseasca 85% RH (umiditate relativă)

Indicarea puritatii Oxigenului produs:

– puritatea în rezervor. Generatorul sa efectueze oprirea dacă nivelul de puritate scade sub nivelul de puritate setat.

Presiunea P1 din rezervor:

– indica presiunea din vasul de producere a oxigenului.

Monitor separat pentru controlul oxigenului din generator

Domeniu: intre 01 -100% incluzand si functia de alarmare

– Rezervor de oxigen

Rezervor de oxigen, cu capacitatea de min.: 300 litri

-purja automata de condens

-manometru indicator

-supapa de siguranta

-prevazut cu panou reductor de presiune montat in by-pas cu robineti de izolare

-robinetii sa fie compatibil cu oxigenul

– Filtru de carbon

-filtru de 0.01 micron

-sa fie prevazut cu scurgere de condens si econometru

-sa fie prevazut cu sistem electronic pentru inlocuirea in timpul calculat a elementului filtrant care va atentiona cind este necesar inlocuirea

– Filtru steril

-Filtru steril antibacterian in carcasa de inox

-compatibil cu oxigenul

Tevile de legatura intre componente vor fi fabricate din cupru medical conform standardului SR EN 13348

Acces control la distanta

Firma care adjudeca contractul si care va livra si instala echipamentele, va suporta toate costurile ocazionale cu transportul, instalarea echipamentelor noi