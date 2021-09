Situația la zi a paturilor de ATI destinate pacienților COVID-19: DOAR 19 sunt libere la nivel național

Scandal la admiterea în Barou: Examenul de admitere în profesia de avocat bruiat de drifturi și muzică

Sâmbătă, 18 septembrie, a avut loc examenul pentru admiterea în profesia de avocat. Surpriza pentru candidații la Barou din acest an nu au fost subiectele, ci faptul că la Romexpo, pe lângă examen, era un eveniment cu mașini și muzică – European car festival. Tinerii s-au plâns că nu s-au putut concentra din cauza gălăgiei și cer reluarea examenului. Plângerile au început să curgă pe grupul Admitere Barou de pe Facebook, cu mii de membri, potrivit clujust.ro.

Peste 2.200 de absolvenți de Drept au susținut examenul de primire în profesia de avocat la Romexpo, unde, în același timp, aveau loc drifturi (European car festival) și repetiții pentru concert. „Era foarte zgomotos, sunet de drifturi, înțeleg că s-a declanșat și o alarmă din cauza fumului”, spune vloggerul Selly, care a avut repetiții acolo pentru un concert și care susține că „a fost complet iresponsabil” din partea organizatorilor. Decanul Baroului București, Ion Dragne, a declarat pentru HotNews.ro că organizatorul examenului – Uniunea Națională a Barourilor din România – nu a fost informat de către Romexpo că, în paralel cu examenul, erau și alte evenimente programate: „Cum de Romexpo a închiriat unei societăți fără să țină cont că noi aveam examen acolo?”.

Examenul de primire în profesia de avocat, la care s-au înscris peste 2.200 de candidați, a avut loc sâmbătă, între orele 10.00-14.00, la Romexpo, taxa de participare fiind de 1.400 de lei.

Surpriza pentru candidații la Barou a fost că în timpul examenului de la Romexpo au fost bruiați de drifturi și de repetiții pentru un concert, iar o parte dintre ei s-au plâns că nu s-ar fi putut concentra din cauza gălăgiei și ar fi cerut reluarea examenului. Plângerile ar fi început să curgă pe grupul Admitere Barou de pe Facebook, cu mii de membri, a scris clujust.ro.

Selly: „Tinerii care au susținut examenul pentru Barou să denunțe această bătaie de joc la adresa lor”

Pe lângă zgomotul de motoare turate, acolo a avut loc și o repetiție pentru un concert al trupei 5Gang.

Vloggerul Selly, unul dintre membrii trupei, a reacționat pe Instagram. El spune că trupa sa nu a știut că acolo avea loc și un examen și că este iresponsabilitate din partea organizatorilor.

„Mi se pare complet nedrept față de cei care au dat exemenul pentru Barou și am fost implicat fără să vreau. Noi am avut probele de sunet pe la ora 2 și un pic. În același timp, alți organizatori închiriaseră pavilionul central pentru un eveniment cu drifturi. Era foarte zgomotos, erau sunete de drifturi, era fum de la cauciucuri, înțeleg că s-a declanșat și o alarmă de fum. Noi nu aveam habar, am aflat abia după ce s-au terminat probele că studenții de la Drept (…) dădeau examenul de Barou. Mi se pare complet iresponsabil din partea celor care au organizat acel examen să nu se intereseze ce alte evenimente aveau loc la Romexpo în acel moment. Organizatorii evenimentului nostru și noi, formația, nu am fost deloc informați în timp ce noi făceau probele de sunet niște tineri dădeau un examen greu acolo. Dacă am și știut – și îmi pare foarte rău că nu am știut – am fi făcut tot posibilul să amânăm acele probe”, susține Selly.

El îi îndeamnă pe tinerii care au susținut examenul „să denunțe această bătaie de joc la adresa lor”.

Examenul de admitere în profesia de avocat a fost organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România.

Decanul Baroului București, avocat Ion Dragne, a declarat, luni, pentru HotNews.ro, că a fost ales Romexpo pentru desfășurarea examenului pentru că este un loc în care pot fi asigurate măsurile anti-COVID pentru un număr așa de mare de oameni, fiind greu de găsit astfel de spații.

El mai spune că responsabilitatea este a Romexpo, care nu i-a informat pe organizatori:

„M-am interesat și eu – se pare că începând cu ora 13.00, într-o alta locație de acolo, niște oameni au început să faca repetiții cu drifturi. Câțiva candidati au spus că deja erau în faza de sintetizare a lucrării. Nu exclud ca unii dintre candidați să fi resimțit puternic zgomotul în timpul examenului. Cum de Romexpo a închiriat unei societăți fără să țină cont că acolo era un examen? Nu ne-au informat, pentru că altfel am fi cântărit și am fi putut decala examenul”.

El a mai spus că eventuale cereri de reluare a examenului pot fi depuse la Uniunea Barourilor.

„Nu știu dacă ar fi motiv temeinic de reluare a examenului. Dacă vom avea cerere la uniune, o vom analiza să vedem care este ponderea celor care spun că au fost afectați”, a adăugat decanul Baroului București.

