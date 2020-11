Situația financiară a mai multor oameni politici din Alba Iulia. Mihai Coșer: ,,Îmi vine să le plâng de milă și să le dau două palme șefilor de partide”

Politicienii din Alba Iulia au fost luați ,,în vizorul” cetățenilor care i-au votat. Într-o postare publicată pe un site de socializare din mediul online, Mihai Coșer a vrut să împartă căteva gânduri pe care le-a cules despre aceștia, cu restul internauților.

,,Să mor daca mai înțeleg cum reușesc politicienii ăștia să zâmbească așa frumos din afișe când, de fapt, pe ei îi chinuie grijile. Unii dintre ei sunt mai modești decât modestia însăși. Uitându-mă peste declarațiile de avere ale unora, extrem de sincere și fără secrete, îmi vine să le plâng de milă și să le dau două palme șefilor de partide că nu i-au pus să candideze cu ani în urmă.

Oamenii ăștia, pur și simplu, nu pot fi mai saraci decât sunt! Iar singura lor șansă, la venituri mai mari decât pensiile alimentare plătite de soți infideli, este să ocupe posturile cât mai repede. Mă și mir că nu s-au umplut de remușcări ăia când le-au cerut cotizația de candidat. Vă zic sincer, ăștia chiar n-au ce lua cu ei pe lumea cealaltă.

Pe rând.

Beniamin Teodosiu, USR. Omul a fost în lipsuri tot anul 2019. Niciun venit! Se resetau bancomatele când trecea pe lângă ele. Se spune despre el că e credincios, dar eu cred că e o formă de a lăsa altora ceva pe masă. Am și văzut rezultatele acestei rețineri. O dietă cinstită, după o perioadă în care a luat proporții din cauza cartofilor. În ciuda transformărilor profesionale evidente, la locale era tehnician dentar, la parlamentare se prezintă antreprenor, Beni e dependent de alocația copilului și veniturile soției. După declarația asta de avere cred că se mai poate redresa doar dacă se apucă de pus dinți în Kenya, la elefanți. Doamne ajută să prindă parlamentu!

Calin Maties, PSD. Un alt proaspăt politician care are ce nu are, a primit refuz în verificarea făcută de Agenția de Integritate pentru situatia jenantă în care se află după atâția ani de mâncat business pe pâine. Nu știu cum a dospit-o pe aia cu celebra pită de Sântimbru, dar sigur a dat-o de gratis sau l-au furat ăștia de la Kaufland. Tot anul 2019, Călin a câștigat cât un instrumentist la clarinet de la centrul Bena. Și pe el l-ar putea ajuta numai un contract cu Vaticanu, că la ortodocși apare degeaba-n rugăciune ”pâinea noastră cea de toate zilele” că n-o mănâncă nimeni. Călin – 1498 lei/ luna.

Marius Filimon, PNL. M-am prins de ce stătea atât de mult în sediu, la partid. Măcar, aici, cafeaua era moca. Și putea porni aerul condiționat cât și când îl apuca. SIngurii bani pe care i-a numarat, în 2019, au fost in vis.

În rest, numai promisiuni de lefuri babane, dar și lui aproape că i-au refuzat intrarea în portalul declarațiilor de avere. Cu 1413 lei pe lună, sper că nu l-a împrumutat nimeni din PNL. S-a salvat cu un mandat! Din prima leafă își ia o pizza întreagă, gata cu feliile.

Este o vorbă românească ce spune: cu cât esti mai calic pe lumea asta, cu cât te îmbogățești pe funcție. Dar nimeni, absolut nimeni, nu vede disperarea sinceră a oamenilor ăstora care, în afară de milioane de giga de trafic zilnic pe internet, nu au nimic de declarat. Ăștia s șoimii cu privire ageră, care văd soluția la ieșirea din criză și salvarea județului. Chiar cu declarații de avere mai goale decât cutia milei. Vă dați seama că dacă soarta nu era bună și n-aveau răbdare, nu doar că le plângeau prietenii de milă dar, își rupeau hainele de ciudă creditorii și băncile de unde, nu se putea altfel, au luat împrumuturi,” a scris acesta în mesajul său postat în mediul online.