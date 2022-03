Situația economică în Rusia: Declinul rublei și viața sub sancțiuni pe timp de război

Andrei Caramitru, fiul răposatului actor Ion Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, a publicat o scurtă analiză a situației economice în Rusia și a condițiilor impuse de sancțiunile pe timp de război.

„- Rubla a pierdut jumătate din valoare de la începutul razboiului. Deocamdată, va scădea mult mai mult.

– ca sa cumperi valută, trebuie sa plătești un nou comision de 12% la stat, însă oricum nu găsești de unde sa cumperi si prețul fata de cotația oficială e cu cel puțin 30% mai prost. Nu ai voie sa cumperi decât maxim 10’000 USD in următoarele 6 luni. Însă – atenție – nu ai voie sa transferi nici măcar banii astia la un alt cont in străinătate (dacă trimiți familiei – limita e 5000 USD in total)

– o noua lege te obliga sa schimbi 80% din orice aveai acumulat ca valută in ruble, la un curs foarte prost.

– dacă aveai acțiuni la bursa (sau ai investit in fonduri care dețin si acțiuni) – ghinion. Bursa e închisă, nu poți vinde ce ai la nici un preț.

– cozile la bancomat sunt enorme, e foarte greu sa găsești ruble (pozele de mai jos sunt din Moscova din ultimele 2 zile)

– magazinele din mall-uri s-au închis pur si simplu, pentru ca firmele mamă s-au retras din Rusia; celelalte nu mai au bani sa plătească chiriile așa ca au preferat sa închidă si gata. McDonald, KFC, Starbucks etc – toate s-au închis. IKEA – închis.

– in multe magazine cu mâncare, exista limite cât poți cumpara (ca sa rămână stocuri cât de cât).

Încă nu au introdus cartele si rații, va veni un pic mai încolo asta.

In plus – toate canalele de media independente s-au închis. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Netflix, Spotify, tot – închise. Dacă zici ca nu îți convine, protestezi sau ești împotriva războiului – 15 ani pușcărie. Acum se discuta sa închidă Internetul complet, sa nu mai existe deloc pentru populatie.

Însă – 70% din populație îl susține pe Putin si războiul. Prefera să sufere de foame dacă ăsta e prețul pentru ca Rusia să fie puternică si “măreață” – călcând in picioare alte țări.”, scrie Andrei Caramitru, pe mediul de socializare.