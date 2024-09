Sistem complex de camere de supraveghere, senzori și stații meteo, instalat pe autostrăzile din România: Camerele vor înregistra inclusiv viteza șoferilor

Pe autostrăzile A1, A2, A3 și pe DN1 se vor monta sisteme complexe de supraveghere a traficului, senzori și stații meteo. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit un contract, către firma Elektra, în valoare de 112,695 milioane de lei, fără TVA.



Firma va instala pe cele trei autostrăzi camere de supraveghere, aparate de detecție, dar și senzori sau stații meteo.

Pe autostrada A3 vor fi montate 20 de aparate, în aproximativ 60 de kilometri. Acestea vor putea înregistra viteza șoferilor, numărul de mașini și multe alte date, notează stiripesurse.ro

Camerele vor fi atât fixe, cât și mobile, pe toate drumurile unde vor fi instalate și vor funcționa ca un radar pentru autorități.

CNAIR SA are ca obiect principal de activitate construirea, întreținerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației.

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor:

Conform setului minim de servicii ITS pe rețeaua de autostrăzi din România, aprobat în CTE CNAIR în anul 2010, toate loturile de autostrăzi/drumuri expres nou proiectate și construite după anul 2010 au infrastructura digitală realizată concomitent cu infrastructura fizică și este uniform echipată ITS conform serviciilor minime ITS.

Sectoarele de autostrada A1, A2 și A3 care pleacă din Bucureşti, fiind proiectate/construite înainte de 2010 fie nu au implementat ITS, fie au parţial instalate sisteme ITS mai vechi, neconforme sau cu durata de viață expirată.

Proiectul de față dotează aceste sectoare cu infrastructura ITS, uniform cu întreaga rețea națională de autostrăzi. Aceste trei sectoare de autostradă vor fi integrate într- un Centru nou de Monitorizare şi Informare.

De asemenea proiectul va asigura continuitatea și interoperabilitatea serviciilor ITS ale A1+A2+A3-DN1, atât cu cele ale autostrăzii de centura A0, care este în faza de construcţie, având în implementare infrastructura ITS, cât și cu sectoarele adiacente ale A1, A2 şi DX Craiova-Piteşti.

