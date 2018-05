Show de final de sezon pe “Cluj Arena”, Universitatea Cluj – Industria Galda

Dacă Sănătatea Cluj – Metalurgistul Cugir deschide ultima rundă a Seriei a 5-a a Ligii a 3-a (vineri, ora 18.00), tot pe Someș se va închide oficial stagiunea, cu o partidă în care este angrenată o conjudețeană. Sâmbătă, la ora 19.30, va fi show, o întâlnire în care spectacolul va fi la loc de cinste, meciul prin care “șepcile roșii” își iau “rămas bun” de la Liga a 3-a, echipa lui Falub fiind echipa care a promovat, fără multe emoții în eșalonul superior. La fel ca în urmă cu două săptămâni, când Metalurgistul Cugir a fost partenera studenților, la jocul în care Universitatea Cluj a fost premiată de către Răzvan Burleanu, pentru obținerea promovării.

“Studenții” au promovat matematic în urmă cu aproape trei săptămâni și mai au de susținut un singur examen, ce-i drept, doar pentru statistici, până să intre oficial în vacanța de vară. Industria nu are altceva de făcut decât să joace cât poate de bine, să se ridice la înălțimea momentului. Trupa condusă de Paul Ciucă nu are probleme de efectiv, exceptându-l pe Fl. Schiau – suspendat, și are de reabilitat eșecul drastic din tur, când “U” s-a impus net, 3-0, zdrobindu-și adversarul, după o primă repriză de vis!

Dan HENEGAR

