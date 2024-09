Sesiune de lucru a Comitetului de Monitorizare pentru Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 la Alba Iulia. Palatul Principilor Transilvaniei a fost gazda reuniunii

Palatul Principilor Transilvaniei din Municipiul Alba Iulia a fost gazda reuniunii de lucru a Comitetului de Monitorizare pentru Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 (CM PR Centru), în cadrul unui eveniment organizat de ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021-2027 (PR Centru).

Mai mult de 40 membri titulari, supleanţi, observatori şi invitaţi ai acestui for partenerial, cu rol decizional strategic în procesul de implementare al Programului, au participat fizic la discuţiile derulate timp de 2 zile în „Cealaltă Capitală”, în timp ce alţi participanţi s-au implicat în dezbateri de la distanţă, prin sistemul de conferinţe online, alături de reprezentanţii DG Regio din partea Comisiei Europene.

La această şedinţă a Comitetului de Monitorizare pentru Programul „Regiunea Centru” a participat delegaţia Unităţii E2 pentru România şi Croaţia din cadrul Directoratului General pentru Politici Regionale şi Dezvoltare Urbană (DG Regio) al Comisiei Europene, condusă de doamna Aida Liha Matejcek

În deschiderea lucrărilor, domnii Ion Dumitrel, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi al CDR Centru şi Primarul albaiulian Gabriel Codru Pleşa au transmis mesaje de bun venit pentru toţi participanţii, subliniind importanţa dezbaterilor privind proiectele de investiţii din fonduri europene pentru dezvoltarea comunităţilor din Regiunea Centru.

Lucrările sesiunii Comitetului de Monitorizare PR Centru au debutat cu analiza la zi a stadiului implementării programului în Regiunea noastră. La nivel regional, sunt lansate 22 apeluri de proiecte (inclusiv cel pentru Asistenţa Tehnică), având o alocare totală de peste un miliard euro, ceea ce reprezintă aproximativ 78% din alocarea aferentă întregului PR Centru, care este în total de 1,38 miliarde euro. A fost lansat şi un ghid de finanţare aferent apelurilor corespunzătoare proiectelor etapizate, în cadrul căruia gradul de contractare este de aproape 100%. În acelaşi timp, pentru 7 apeluri de proiecte ghidurile sunt sau au fost în consultare publică, urmând a fi lansate în scurt timp apelurile de proiecte, iar pentru alte 3 apeluri ghidurile sunt în proces de elaborare.

În cadrul apelurilor lansate la nivel regional, situaţia la data de 31 august 2024 indică faptul că au fost depuse 1368 cereri de finanţare, a căror valoare totală este de peste 1,5 miliarde euro, din care suma solicitată este de 1.001,38 milioane euro. Dintre aceste cereri de finanţare, 186 proiecte au fost contractate sau sunt în proces de contractare, având o valoare totală de peste 568 milioane euro, din care suma nerambursabilă solicitată este de 380,11 milioane euro.

Până în prezent, în cadrul acestui program au fost depuse cereri de rambursare/plată /prefinanţare cu o valoare de peste 21 milioane euro.

„Şi în cadrul acestei Sesiuni de lucru a Comitetului de Monitorizare am abordat teme pragmatice privind implementarea PR Centru. Discuţiile au fost active şi am analizat, împreună cu partenerii noştri de la Comisia Europeană, dar şi cu membrii acestui Comitet, modalitatea prin care proiectele depuse se vor transforma în investiţii concrete pentru dezvoltare regională. Implementarea Programului „Regiunea Centru” se desfăşoară în ritm accelerat, fiind făcute, la începutul acestui semestru al anului 2024, primele plăţi pentru beneficiari. Urmărim că deciziile să fie luate transparent şi descentralizat, pentru absorbţia eficientă a fondurilor europene în valoare de peste 1,38 miliarde euro de care dispunem prin program. Experienţa noastră în derularea de proiecte trebuie să ne fie sprijin şi participanţii la această reuniune de lucru au văzut concret impactul investiţiilor realizate de beneficiari din judeţul Albă, în cadrul unei vizite desfăşurate la obiective din Alba Iulia şi Sebeş. Avem toate premisele pentru a transforma resursele de care dispunem, aproape dublu decât ne-a fost alocat în urmă cu 10 ani, în construcţii durabile pentru cetăţeni. În urmă cu un an aveam mai puţin de 20 cereri de finanţare depuse, iar acum numărul acestora este de aproape 70 ori mai mare şi va continua să crească. Proiectele bune trebuie să producă efecte pozitive în mediul socio-economic din Regiunea Centru cât mai repede posibil”, a declarat domnul Simion Creţu, Director general ADR Centru Preşedinte al Comitetului de Monitorizare pentru PR Centru.

Discuţiile din cadrul Reuniunii de la Alba Iulia au vizat pregătirea deciziilor CM PR Centru prin care vor fi aprobate metodologiile şi criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru două apeluri din cadrul PR Centru. Este vorba despre deciziile privind aprobarea metodologiei şi criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru Prioritatea 1 – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ŞI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ, Intervenţia 1.3.1 Trecerea de la idee la piaţă, actualizată şi pentru Prioritatea 7 – O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL, Acţiunea 7.2 Creşterea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice şi a serviciilor turistice adresate lor. Au fost abordate mai multe aspecte tehnice, referitoare la implementarea instrumentelor financiare la nivelul PR Centru şi la implementarea Planului de Evaluare al Programului.

În cadrul reuniunii a fost aprobat în unanimitate Proiectul de decizie privind aprobarea metodologiei şi criteriilor de evaluare şi selecţie aferente Priorităţii 9 – Asistenţă Tehnică a Programului Regiunea Centru 2021-2027, actualizată.

De asemenea, alte teme discutate au inclus prezentări referitoare la metodologia şi criteriilor de evaluare şi selecţie pentru patru apeluri din cadrul Priorităţii 1 – O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ŞI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ. Este vorba despre: Intervenţia 1.2.1 Participarea IMM-urilor şi organizaţiilor CDI în structuri, parteneriate şi programe de colaborare; Intervenţia – 1.2.2 Clustere inovative; Intervenţia 1.5.1 – Incubatoare şi acceleratoare de afaceri; Intervenţia 1.1.1 Dezvoltarea capacităţilor publice de CDI. A fost abordată şi tema privind modificarea mecanismului de selecţie pentru Intervenţia 7.1.2 – Protejarea şi valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural şi a resurselor balneare.

Din perspectiva Sistemului de Management şi Control a Programului a fost aprobat în unanimitate Regulamentul actualizat de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Monitorizare a Programului „Regiunea Centru”, fiind discutate Planul de acţiune pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile în cadrul PR Centru şi viitorul Politicii de coeziune post-2027.

Un aspect important pentru participanţii la reuniunea CM PR Centru de la Alba Iulia a constat în organizarea de către ADR Centru a unei vizite la şase proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Cinci dintre obiectivele vizitate sunt din municipiul Alba Iulia şi reprezintă investiţii implementate de UAT Judeţul Alba şi UAT Municipiul Alba Iulia, iar cel de-al şaselea este o investiţie realizată de UAT Municipiul Sebeş. Valoarea totală a acestor proiecte depăşeşte 50 milioane euro.

Proiectele prezentate în Alba Iulia, pe lângă investiţia deosebită în Palatul Principilor, au vizat îmbunătăţirea mobilităţii urbane durabile, realizarea căilor de acces şi a unor modalităţi alternative de transport, inclusiv prin achiziţionarea mijloacelor de transport public nepoluante.

De asemenea, într-un cartier marginalizat a fost văzut „în situ” cea mai mare investiţie în domeniul social din regiune. Resursele nerambursabile au fost folosite de administraţia judeţeană pentru creşterea calităţii actului medical, la Spitalul Judeţean de Urgenţă, unde s-au prezentat efectele activităţilor de reabilitare energetică, lucrările de extindere şi modernizare a unităţii de primire urgenţe, precum şi felul în care arată după modernizare ambulatoriul integrat al spitalului. La Sebeş, participanţii au vizitat cel mai mare şi mai bine echipat Liceu Tehnologic din Transilvania, construit integral de la „0”, cu fonduri publice. Participanţi la aceste vizite au fost unanim de acord că investiţiile realizate în perioada 2014-2020 constituie cele foarte bune exemple de bune practici pentru cererile de finanţare care se depun în actuala perioadă în cadrul Programului „Regiunea Centru”.

