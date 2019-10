SEBEȘ: Proiecție cinematografică, sâmbătă 19 octombrie, ora 19.00: „Între chin și Amin”- un film despre realitatea brutală a „FENOMENULUI PITEȘTI”

Sâmbătă, 19 octombrie 2019, începând cu ora 19:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va găzdui premiera filmului „Între Chin și Amin”, producție independentă realizată de regizorul Toma Enache și dedicată realității brutale a Fenomenului Pitești.

Evenimentul va fi onorat de prezența regizorului și a unei părți din distribuție, la finalul acestuia fiind organizată și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe marginea filmului prezentat.

„Între Chin și Amin” este un film clasic, care aduce în fața spectatorilor o poveste tulburătoare de viață, petrecută într-una din cele mai crunte perioade din istoria modernă-reeducarea din pușcăriile comuniste. Filmul are la bază întâmplări reale consumate în penitenciarele din Sighet, din Piteşti sau din alte părți ale țării. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri teribile, trăite de mii de deținuți politici din perioada comunistă, însă conțin şi esenţa unor caractere unice şi extrem de puternice.

Conform declarației regizorului, intenția echipei de producție a fost de a arăta „că există o altă lume dincolo de această lume concretă, o lume suprasensibilă, cu valori transcendente (dragostea, Dumnezeu, binele), că există o valoare superioară vieții, care are ca efect tocmai triumful acesteia, atunci când totul pare pierdut. Am considerat că a venit momentul ca realitatea brutală a Fenomenului Pitești, despre care nu s-a putut vorbi timp de zeci de ani și care a adus suferințe inimaginabile unui număr semnificativ de oameni, să fie spusă în sfârșit cu voce tare, printr-un film artistic. Așa se face că am decis să investesc toată energia și economiile mele în acest film”. Astfel, filmul „Între Chin și Amin” este un omagiu adus tuturor oamenilor care au suferit în temnițele comuniste în perioada 1945-1989, o mărturie despre rezistență prin credință, despre onoare și iertare.

În rolurile principale pot fi văzuți Kira Hagi și Vali V. Popescu. Din distribuție mai fac parte: Constantin Cotimanis, Ana Pârvu, Ciprian Nicula, Ioachim Ciobanu, Laurențiu Stan, Csaba Ciugulitu, Victoria Cociaș, Teodora Calagiu Garofil, Dragoș Stoica, Bogdan Sălceanu, Iany Panait, Remus Stănescu, Adrian Culețu, Mircea Taiss, Iulian Trăistaru, Armand Crișan, Ștefan Gota, Petrică Moraru, Alexandru Mereuță, Adrian Anghel, Daniel Nițoi, Cătălin Bocârnea, Michael Szegedi, Stelică Murariu, Octav Bjoza, George Stanca, Daniel Sin, Alin Ailioaei, Tina Malamă, Tașcu Lala, Vlad Buzea.

Cu participarea extraordinară a actorilor: Ion Dichiseanu și Cezara Dafinescu. Scenariul filmului a fost creat de Elena Enache, Toma Enache și Eugen Cojocariu, echipa tehnică fiind formată din: Alexander Sachs (director de imagine), Adrian Flautistu, Eduard Gore (muzică), Medeea Enciu (scenografie), Diana Samoilă, Irina Sava (asistenți scenografie), Florina Mărcuța (makeup și efecte speciale), Ruxandra Mihai (editor), Alexandru Dumitru (sound design), Anca Similar (director de casting), Cristian Micu (consilier probleme penitenciar), Cristian Radu Nema (consilier artistic), Eliza Titimeaua Badoiu (poster), Elena Enache (producător executiv).

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.