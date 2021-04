Scrisoarea unui fiu recunoascator pentru cadrele medicale din Aiud: „La Spitalul Municipal Aiud, jurământul lui Hipocrate este respectat și cinstit”

Fiul unui pacient vindecat de Covid-19 la Spitalul Municipal Aiud a transmis o scrisoare emoȚionantă de mulțumire pentru cadrele medicale care i-au salvat părintele.

„La Spitalul Municipal Aiud, jurământul lui Hipocrate este respectat și cinstit. Senior de 92 de ani infectat cu virusul Covid 19 și externat în stare buna. Mulțumiri corpului medical ( medici, asistenți, infirmieri) pentru dedicație și respect pentru pacient. Succes în continuare în misiunea nobila pe care o aveți în fiecare moment.

Un necunoscut”

PS: L-am întrebat mirat și curios

„De ce ați făcut asta? De ce doriți să scrieți public? foarte putini aleg să mulțumească în acest mod sincer și public. Oamenii scriu doar daca e ceva rău; chiar și daca doar li se pare…”

Mi-a răspuns elegant și reținut dar ferm:

„Tocmai pentru că trecând prin aceasta experiență am înțeles efortul personalului medical și am ținut să le mulțumesc. Tocmai pentru că public apar mai ales chestiuni negative. Am avut mari emoții și mi-era îngrozitor de teama că mama se vă stinge iar acum aș vrea să împărtășesc bucuria imensa pe care o simt, aș vrea să simță și alții recunoștință fata de efortul eroilor în alb„, au scris reprezentanții Spitalului Municipal Aiud pe facebook.