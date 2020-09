Scrisoarea conducerii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia pentru părinți. În ce SCENARIU vor începe cursurile și cum se vor desfășura orele

Cu speranța că ați trecut cu bine peste această perioadă dificilă și că începutul noului an școlar ne va găsi din nou împreună, vă mulțumim pentru sprijinul, implicarea și dăruirea dumneavoastră ca parteneri în educarea și formarea copiilor, reușind astfel să continuăm învățarea de acasă și să încheiem cu succes un an școlar aflat sub semnul incertitudinii.

În curând, va suna clopoțelul revederii și primele săptămâni de reconectare emoțională cu elevii vor fi esențiale pentru a ne adapta cu toții la un alt fel de normalitate, în aceste vremuri marcate de neprevăzut, având în vedere provocările contextului epidemiologie.

În aceste condiții, ne străduim să le oferim copiilor un mediu cât mai sigur și prietenos de învățare, asigurându-le suportul mental și emoțional pentru a face față schimbărilor impuse de pandemie, astfel încât timpul petrecut la școală să devină un prilej de bucurie, de încredere și de speranță.

Astăzi, mai mult ca oricând, este necesar să ne asumăm fiecare rolul nostru în acest demers, să transformăm distanțarea în unitate, în bunăvoință, în înțelegere și conlucrare. De aceea, vă invităm să vă alăturați efortului nostru prin implicare, susținere, încredere și responsabilitate, pentru că numai împreună vom putea reuși să le oferim copiilor șansa unui viitor mai bun.

Începutul noului an școlar 2020-2021 se resimte deja ca fiind unul atipic, mai neobișnuit decât altele, pentru că ne confruntăm cu scenarii, reguli stricte, distanțare fizică etc. De aceea, școala noastră are obligația de a respecta cu strictețe normele și măsurile igienico-sanitare, în conformitate cu legislația în vigoare.

În acest context, Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia se încadrează în Scenariul GALBEN, care presupune participarea zilnică a tuturor elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și revenirea parțială, prin rotație (la o săptămână) a elevilor din clasele a V-a, a Vl-a și a VII-a, care își vor desfășura activitatea în sistem hibrid (jumătate din clasă la școală, jumătate online).

Sperăm să creăm împreună – dascăli, părinți și comunitatea locală – conexiunile necesare unui dialog constructiv și eficient, în beneficiul elevilor noștri, pentru a le putea oferi un mediu plăcut și sigur, odată cu revenirea lor la școală.