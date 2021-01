Școlile s-ar putea REDESCHIDE în semestrul al doilea. Declarațiile Ministrului Educației

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat luni seara, în cadrul unei emisiuni televizate a declarat faptul că nu este exclus niciun scenariu privind redeschiderea școlilor, orice scenariu, inclusiv o deschidere zonală a învățământului cu prezență fizică.

„Orice scenariu este deschis. Nu excludem absolut niciun scenariu – nici scenariul în care am putea avea o redeschidere în zone care înregistrează o incidenţă mai mică, nu excludem nici prioritizarea pe nivele de educație, nu excludem absolut niciun scenariu. Însă, fiind vorba de sănătatea copiilor, elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, analiza trebuie făcută responsabil, cu datele pe masă, iar decizia trebuie luată de cei care au competenţă pe acest subiect”, a subliniat Sorin Cîmpeanu.

El a spus că a avut luni discuții cu mai mulți reprezentanți din domeniu și au fost stabilite mai multe criterii pentru luarea unei decizii referitoare la școli: evoluția situației epidemiologice după vacanța de iarnă, modul în care se desfășoară campania de vaccinare, situația cu elevii care nu au încă acces la educație online și modul în care vor proceda și alte state.

O decizie în privința școlilor va fi anunțată în orice caz, după jumătatea lunii ianuarie, în condițiile în care termenul pentru evaluarea situației epidemiologice a fost stabilit pentru 15 ianuarie. Este posbil să se deschidă școlile fizic în acele regiuni unde rata de incidență a cazurilor de îmbolnăvire este mică, a confirmat ministrul educației.

Analiza trebuie făcută responsabil, cu datele pe masă, iar decizia trebuie luată de cei cu competență în domeniu: Ministerul Sănătății, cei responsabili de vaccinare, cei de la Situații de Urgență și Ministerul Educației, a punctat Sorin Cîmpeanu.

În plus, ministrul Sorin Cîmpeanu a anunțat că a cerut inspectoratelor școlare și universităților o situație în legătură cu disponibilitatea de vaccinare a personalului care lucrează în învățământ, care ar putea fi inclus în etapa a doua a vaccinării, după cum declara la Digi24, luni seara, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță.

Această situație cu personalul dispus să se vaccineze trebuie transmisă până la data de 15 ianuarie, ora 16:00.

Școlile nu se vor redeschide fizic la 11 ianuarie, data programată în calendarul anului școlar, spunea ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, zilele trecute. El argumenta că este prea devreme, 11 ianuarie fiind termenul stabilit cu multe luni în urmă. El a precizat că își dorește ca elevii să revină în bănci cât mai repede posibil, în măsura în care situația epidemiologică o va permite. În aceste condiții, 8 februarie a fost vehiculată ca dată posibilă pentru reînceperea cursurilor fizic, în școli.

Elevii sunt în vacanţa de iarnă până în data de 11 ianuarie, când vor relua cursurile online, dar în 30 ianuarie intră din nou în vacanţa intersemestrială, care durează o săptămână, până în 8 februarie.

Redeschiderea școlilor este o decizie riscantă, în condițiile în care, pe de o parte, există o mare reticență privind vaccinarea în rândul profesorilor, iar pe de altă parte, apar mutații ale virusului care fac mai vulnerabili la infecții copiii, iar aceștia pot transmite mai departe virusul către membrii familiei, declara zilele trecute, la Digi24, Ioana Stăncel, expert în politici de sănătate publică.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut astăzi cu cei mai mulți reprezentanți ai procesului de învățământ din România – este vorba de cadre didactice, de inspectori școlari, de asociații ale părinților, ale elevilor, ale studenților, de sindicatele de învățământ -, precum și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ministrul sănătății, cu decidenții din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și cu coordonatorul campaniei de vaccinare, au reieșit clar următoarele lucruri:

În primul rând, trebuie să avem în vedere evoluția epidemiologică în urma vacanței de iarnă, pe care am văzut-o cu toții cum s-a derulat. Aceste rezultate vor putea să fie disponibile undeva la jumătatea lunii ianuarie. Vom vedea care este rata de infectare, un lucru extrem de important.

Al doilea lucru important este modul în care se derulează campania de vaccinare. În acest sens, în urmă cu câteva ore, am transmis către toate inspectoratele școlare județene rugămintea de a raporta o situație la nivelul fiecărei unități de învățământ, am transmis aceeași solicitare către toate universitățile din România, cu privire la disponibilitatea la vaccinare a personalului din învățământ – personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Este vorba de importanța pe care o acordăm campaniei de vaccinare, după ce toate unitățile de învățământ au afișat, la solicitarea pe care am făcut-o în ultimele zile ale anului trecut cu privire la link-ul către site-ul oficial pe care se regăsesc toate informațiile complete și corecte despre campania de vaccinare, despre necesitatea și importanța vaccinării. Așteptăm aceste rezultate în data de 15 ianuarie până la orele 16:00, le coroborăm cu evoluția epidemiologică, rata de infectare, după care, luând în considerare și măsurile adoptate de alte state care se confruntă cu aceeași problemă, luând în considerare problemele specifice sistemului de educație – și precizez că am cerut o altă raportare, cu termen 11 ianuarie, cu privire la estimările elevilor care se află în risc cu privire la modul de derulare a procesului de învățământ online.

În urma acestei analize, care trebuie să fie responsabilă, orice scenariu este deschis. Nu excludem absolut niciun scenariu – nici scenariul în care am putea avea o redeschidere în zone care înregistrează o incidenţă mai mică, nu excludem nici prioritizarea pe nivele de educație, nu excludem absolut niciun scenariu. Însă, fiind vorba de sănătatea copiilor, elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, analiza trebuie făcută responsabil, cu datele pe masă, iar decizia trebuie luată de cei care au competenţă pe acest subiect. Ea nu poate fi decât partajată între Ministerul Sănătății, cei responsabili de campania de vacinare, cei responsabili pentru situația de urgență și Ministerul Educației.

Urmare a rezultatelor pe care le așteptăm în data de 15 ianuarie, sunt convins că profesorii, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic, personalul din învățământul românesc va putea să beneficieze de o prioritate (la vaccinare – n.r.) conformă cu importanța educației, conformă cu așteptările societății în ceea ce privește redeschiderea școlilor”.

Sursa: digi24.ro