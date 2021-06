Școala duală Star Transmission și Star Assembly: Îmbinarea dintre formarea la locul de muncă și cea vocațională garantează o legătură strânsă între teorie și practică

Abordarea nevoilor și aspirațiilor tinerilor este vitală atât pentru progresul social, cât și pentru cel economic. Din 2013, în parteneriat cu autoritățile locale, Star Transmission și Star Assembly oferă un sistem de învățământ dual, care își propune să ofere tinerilor perspective bune de carieră și, în același timp, să asigure viitoarea generație de talente a celor două companii.

În cadrul sistemului de formare profesională duală, elevii își împart timpul între studiu și muncă, câștigând experiențe valoroase încă de la început. Bazată pe dualitatea teorie-practică, formarea profesională duală este o abordare excelentă pentru dezvoltarea competențelor tinerilor, oferindu-le șansa și mijloacele adecvate de formare pentru a deveni profesioniști. Îmbinarea dintre formarea la locul de muncă și cea vocațională garantează o legătură strânsă între teorie și practică.

Programa școlară îmbină perfect cunoștințele și abilitățile în domeniile electromecanică pentru utilaje și instalații industriale, operator CNC și, în curând, în specializarea de montator subansamble. În acest sens, companiile Star Transmission și Star Assembly administrează cu succes centre de formare profesională la Cugir și Sebeș, care oferă infrastructura modernă necesară sprijinirii procesului de învățare atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Printre avantajele învățământului dual oferit de Star Transmission și Star Assembly se numără oportunitatea unui loc de muncă la absolvire, accentul pe componenta practică a procesului de învățare (între 70% si 80% din timpul de predare), bursă lunară, transport și masă de prânz asigurate, precum și opțiunea de continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, pentru obținerea diplomei de bacalaureat.

Pentru anul școlar 2021-2022, Școala Profesională Germană Alba Iulia pune la dispoziție 39 de locuri, Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” Cugir 39 de locuri, iar Liceul Tehnologic Sebeș pune la dispoziție 25 de locuri; prima sesiune de înscriere a candidaților va avea loc în perioada 5-14 iulie.

Doi absolvenți ai Școlii Profesionale Duale Alba ne-au împărtășit experiența lor cu acest tip de învățământ:

„Am absolvit școala profesională din Alba și în prezent lucrez ca operator CNC la Star Assembly. Sunt extrem de mulțumită de toate facilitățile oferite de această formă de învățământ pe parcursul celor trei ani de studii. În opinia mea, faptul că profesorii sunt bine pregătiți și că practica se face în cadrul companiei, m-a ajutat să înțeleg cel mai bine materia predată și, cel mai important, să am un loc de muncă stabil după absolvire și să devin independentă. Deși învățământul dual este ales în majoritate de băieți, programul este la fel de potrivit pentru fete, atâta timp cât sunt pasionate de partea tehnică și practică și doresc să urmeze o carieră în acest domeniu. Dacă aș alege din nou, cu siguranță aș urma tot școala profesională duală, datorită atmosferei, colegilor și profesorilor care m-au pregătit să devin persoana care sunt astăzi.“, spune Elena Nanu, fostă elevă a școlii duale.

„Am 20 de ani și lucrez ca electrician în departamentul de mentenanță, la Star Assembly. La sfârșitul clasei a 8-a, am ales să urmez Școala Profesională Germană Alba, deoarece se axează mai mult componenta practică, iar la absolvire, elevii au oportunitatea unui loc de muncă în compania în care au efectuat practica. Dintre cele trei specializări ale Școlii profesionale Duale, anume electromecanic, operator CNC și modelier, eu am ales specializarea de electromecanic pentru că m-am simțit foarte atras de partea electrică și am considerat că este o meserie căutată și de viitor. Pe parcursul acestor trei ani, am fost susținuți financiar atât de Star Transmission și Star Assembly, cât și de către stat. Pe cei ce se gândesc la școala duală, îi sfătuiesc să se pregătească acum pentru viitor și să aleagă sistemul de învățământul dual!”, spune Rus Ioan Andrei despre experiența sa ca elev al școlii duale.

„Într-o economie digitală în schimbare rapidă, profesiile presupun mai multe abilități decât simpla pregătire pentru un anumit loc de muncă. Dispunem de centre de formare profesională în ambele sedii, unde oferim cele mai bune condiții de practică și învățare. Alături de noi, tinerii școlii duale vor avea ocazia să descopere ce înseamnă să lucrezi într-o companie multinațională din domeniul automotive, vor avea acces direct la tehnologie de ultimă generație și pregătire practică alături de profesioniști. La absolvire, elevii noștri au oportunitatea de a-și continua parcursul profesional, printr-un loc de muncă în cadrul companiilor noastre. Îi încurajez pe toți cei care doresc să urmeze o carieră în domeniul tehnic să se alăture programului de școală duală! Noi ne vom ocupa de creșterea profesională a noilor generații.“, spune Gheorghe Achim, director general Star Transmission și Star Assembly.

Descoperă alte informații despre învățământul dual oferit de Star Transmission & Star Assembly pe pagina: http://www.stcu.ro/elevi/.

Despre Star Transmission și Star Assembly

Locațiile de producție din Romania, respectiv compania Star Transmission cu sediul în Cugir și compania Star Assembly cu locația în Sebeș, sunt subsidiare deținute integral de Mercedes-Benz AG. Ambele sunt parte importantă a rețelei globale de producție powertrain Mercedes-Benz autoturisme.

La Sebeș sunt asamblate transmisii pentru Mercedes-Benz.

Locația Cugir găzduiește producția de roți, axe, țevi de înaltă presiune și componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii și sisteme de direcție, precum și un centru tehnologic unde sunt produse, printre altele, prototipuri.

Cu sprijinul guvernului român, Star Transmission este una dintre primele companii românești care oferă un sistem de învățământ dual bazat pe modelul german din Baden-Württemberg. În calitate de parteneri ai acestui program, Star Transmission și Star Assembly oferă instruire practică în fiecare din cele două unități de producție.