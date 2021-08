Schimbare surprinzătoare (sau nu?) pe banca Voinței Stremț: Radu Andone instalat antrenor principal în locul lui Ion Ilie

Schimbare surprinzătoare dintr-un anumit punct de vedere pe banca tehnică a Voinței Stremț, echipa momentului în fotbalul județean. Gruparea stremțană a avut cele mai bune rezultate din istoria clubului în această perioadă, respectiv câștigarea, pentru a doua oară consecutiv a Cupei României, faza județeană, după finala decisă la penalty-uri cu CSU Alba Iulia, și calificarea în turul secund național al competiției “KO” în urma succesului cu CS Ocna Mureș (2-0).

Însă în această săptămână antrenorul aiudean Ion Ilie a fost înlocuit cu concitadinul său, mult mai tânăr, Radu Andone, cel care va debuta la cârma noii formații săptămâna viitoare, contra Industriei Galda de Jos, pe care a pregătit-o în această primăvară în eșalonul terț, în meciul din 11 august, de pe propriul teren.

“Au fost anumite probleme de natură personală, ce au dus la o despărțire de bun simț, făcută de comun acord. Nu stă fotbalul din Stremț în Ion Ilie, sunt anumite exigențe acolo. Din punctul meu de vedere nu este o problemă acest lucru, probabil s-a vrut un șoc la echipă, o altă generație, un suflu proaspăt, am înțeles acest aspect și ne-am strâns mâna în mod elegant”, a afirmat Ion Ilie, ce are în ultima perioadă, în parcursul din Cupa României, 5 victorii (două în grupă, semifinală, finală, plus succesul cu CS Ocna Mureș) și o remiză (1-1 cu Kinder Teiuș).

Radu Andone a activat lunile trecute, cu un mandat scurt, de aproximativ o lună și jumătate, la fosta divizionară terță Industria Galda de Jos. La cârma grupării din Galtiu a stat 6 întâlniri, fără a cunoaște gustul succesului, ratându-se menținerea pe a treia scenă, după barajul cu Pobeda Star Bisnov.

“Am preluat o echipă foarte bună de Liga a 4-a și sunt gânduri serioase la Stremț. Am semnat pentru un an, obiectivul fiind o clasare în primele 5 locuri în campionat și un parcurs cât mai lung în Cupa României. Industria Galda, următorul adversar, nu mai are aproape nimic în comun cu echipa ce am pregătit-o în Liga a 3-a”, a transmis Radu Andone.

Industria a revenit la Galda de Jos, cu un nou antrenor, Doru Oancea, iar în lot mai este doar Bălaș și în staff Dan Comșa!